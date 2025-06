Andrés Salazar: confiesa cómo se dio su fichaje por Olimpia y el duelo ante Menjívar: "voy a trabajar al 200% para jugar"

¿Qué tal, Felipe Salazar? Contanos un poco de cómo has vivido estas horas como jugador de Olimpia. Muy contento de poder pertenecer a esta gran institución. Gracias a Dios se pudo concretar todo y ya con mi mente 100% enfocada en lo que es Olimpia.

¿Costó ese traspaso?

Bueno, el tema no estaba tan complicado, por decirlo así. Era más que todo la cláusula de rescisión para poder salir de Victoria. Ya veníamos en pláticas avanzadas para poder ser parte de la institución y, gracias a Dios, todo llegó a feliz término.

En la historia de Olimpia ha habido pocos porteros internacionales. ¿Te tocó la oportunidad ahora?

Sí, había pasado mucho tiempo. Antes de Édrick estaban Noel, Donis Escober... Entonces, mi llegada hizo bastante eco. Sé la responsabilidad que adquirí al hacer parte de esta familia, de esta institución. Para mí es un privilegio y un honor vestir los colores de Olimpia. Espero dar lo mejor de mí y aportar mi granito de arena para alcanzar los objetivos, tanto grupales como individuales.

Cuando te dan la noticia, te llaman y te dicen del interés, ¿qué pasa por tu mente?

Uno a veces no se lo cree. Como decís, pasó mucho tiempo desde que Olimpia trajo a un arquero extranjero. Siempre tuve la esperanza de que algún día se fijaran en mi trabajo. Cuando me llegó la noticia, lo hablé con mi esposa y no hubo mucho que pensar. Solo era arreglar algunos detalles y decir que sí.