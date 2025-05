Y no es el único que resalta su rendimiento. Su entrenador, David Patiño , no dudó en catalogarlo como el mejor portero del torneo. Una valoración que Salazar recibe con humildad. “Muy contento, las tomo con humildad porque él es una gran persona y profesional. Para mí es un halago que él piense eso de mí por toda la experiencia y trayectoria que tiene”.

Parte esencial de su evolución ha sido el trabajo junto al exmundialista Ricardo Canales , actual preparador de porteros de Victoria . “El trabajo que he podido realizar con el cuerpo técnico y Ricardo ha sido clave. Es una persona preparada que entiende lo que uno vive en la cancha, eso me ayudó a mejorar y llenarme de confianza”, afirma.

“Ha sido una mezcla de todo, el tiempo que me fui me ayudó mucho para seguir creciendo en lo personal y profesional. Regresé con una base sólida”, explica el portero de origen colombiano.

El rostro sereno y seguro que hoy se ve bajo los tres palos tiene detrás una historia de sacrificio y dolor. Hace un año, Andrés Salazar vivió el golpe más fuerte de su vida: la muerte de su padre.

“Fue una persona influyente, su muerte me cogió por sorpresa y marcó un antes y un después en lo personal y profesional. Me ayudó a darme fortalezas... Yo me fui de casa desde los 16 años y siempre tomé mis decisiones, pero siempre lo tenía a él para un consejo. Ahora me siento solo, me toca enfrentar al mundo solo. Fue un cambio drástico que me impulsa a seguir luchando y honrar su memoria”, dice.