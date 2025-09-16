Liga Nacional

Benguché defiende al Choco Lozano y responde al gol polémico ante Génesis PN: "Se perdió tiempo"

El delantero de Olimpia defendió al Choco Lozano de las críticas y aseveró que Génesis PN perdió tiempo antes de su gol en el Estadio Morazán.

Jorge Benguché vive un momento dulce en su carrera futbolística. El "Toro" es titular con la Selección de Honduras y el Club Olimpia Deportivo, además que suma goles importantes con ambas entidades.

El atacante merengue quiere seguir con la pólvora seca ante Olancho FC, el próximo rival del Rey de Copas en la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Benguché compareció ante los medios de prensa donde respondió al gol polémico que anotó contra Génesis PN, salió en defensa del "Choco" Lozano y lo que espera de cara a los partidos ante Costa Rica.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo analiza el triunfo de Olimpia ante Génesis PN con gol suyo en el ultimo minuto?
Por ahí se ha dado mucho que hablar en ese partido, nosotros peleando hasta el final, hasta que el árbitro pite y si por ahí vi que adicionaron los 5 minutos, pero en esos 5 minutos se perdió un poco de tiempo que creo yo que fue lo que el árbitro repuso. Y bueno por ahí se da el gol y bueno nada, se dio y estamos ahí peleando, peleando arriba.

¿Cómo se vive esa competencia dentro del plantel en cuanto a los goleadores?
Trabajamos para eso, para tratar de notar, para tratar de ayudar al equipo y por ahí creo que los tres ya hemos venido un buen tiempo trabajando fuerte para estar y bueno a quien le toque no tengo dudas de que va a tratar de hacerlo mejor y tratar de ayudar al equipo.

El tramo con la Selección Nacional de Honduras
En lo personal muy tranquilo, muy alegre por ahí ya que se están dando las cosas y feliz porque el equipo ha estado progresando y bueno con la Selección también muy alegre ya que se dieron los resultados y bueno esperar a ver qué sucede ahora que vuelva la fecha FIFA.

Se viene el cruce ante Olancho FC
No va a ser un partido fácil pero qué indicaciones le ha dicho el profe y cómo se ha sentido en esta faceta nueva que hemos visto una evolución de su fútbol para mejor. Sí, no tengo dudas de que mañana va a ser un partido muy difícil.

Las críticas a Anthony "Choco" Lozano
Creo que si me preguntas a mí, para mí es de los mejores delanteros que tiene el país. Es una persona que respeto y admiro mucho por cómo es él y yo estoy seguro que él se mantiene tranquilo ante todas esas críticas. Creo que en cierto punto es normal para nosotros recibirlas y la verdad que como persona y como jugador para mí el Choco, 10 puntos.

Partidos seguidos con Olimpia y Honduras, ¿cómo maneja la sobrecarga de partidos?
Sí, en ese sentido creo que cada uno es consciente de que hay que cuidarnos un poquito más de lo normal. Creo que por ahí hay mucha exigencia, muchos partidos seguidos. Pero en ese sentido creo que cada quien es un poco responsable de lo que hace para tratar de llegar bien a cada partido.

Octubre es un mes clave, ¿cómo maneja esa presión?
Creo que va a ser un mes muy emotivo para todos en ese sentido. A ver qué sucede. Siempre con mucha motivación, con mucha alegría. Y bueno, a esperar qué sucede.

A tres semanas de que juguemos contra Costa Rica en el país, hay una presión grande contra el Piojo
Creo que va a ser un partido muy lindo, muy importante. De hecho, para todo el país. Y bueno, a esperar. No tengo dudas que todo el equipo en sí está muy motivado por ese partido, por todo lo que se juega. Y bueno, no tengo dudas que el equipo va a salir con todas las ganas de poder hacer las cosas bien y tratar de ganar el partido. Muchas gracias Jorge y gracias a los colegas de la prensa deportiva.

