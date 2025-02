¡Todavía quedan boletos para ver a Messi! Promociones y dónde comprar localidades para el amistoso Olimpia vs Inter Miami

Girón , voz oficial del espectacular amistoso Olimpia vs Inter Miami , mencionó detalles importantes de la boletería de este cotejo. Adelantó las localidades que están casi agotadas, las promociones para la compra de entradas y los puntos de experiencia que servirán de apoyo a los aficionados que no entiendan el procedimiento de ingreso al recinto.

LA ENTREVISTA

Leo Messi está más cerca que nunca, ¿cuáles son las promociones para poder ver al astro argentino en el Inter Miami vs Olimpia?

Este es el momento, es algo que usted lo va a contar de generaciones tras generaciones. Sus nietos le van a preguntar, ¿vos fuiste a ver a Messi? Sabemos que la condición económica pesa. Pero tenemos promociones. Tenemos la promoción DUO FAN: dos boletos por 5 mil lempiras.

Le doy una idea: si usted tiene una tarjeta de crédito de cualquier banco, pártalo en cuotas, pero si tiene la de Banco Atlántida, la puede partir en 24 cuotas iguales de 208 lempiras. Es algo que no se puede perder. Tenemos boletos garantizados en esta semana, es bien importante porque no lo soltamos todo al inicio para evitar el acaparamiento. Sabemos que los boletos tiene un costo alto, hacer este proyecto con esta inversión no es barato.

Queríamos garantizar que en la etapa final no estuviera en poder del mercado negro. Si usted quiere boleto garantizado, súbase a DILO, cómprelo en la billetera y vaya a cualquier de las kioskos.

¿Habrá puntos de experiencia en puntos de seguridad?

Recordemos que el boleto QR es una experiencia para las personas, pero hay personas que es su primera vez con el boleto QR, y necesitan orientación, buscamos en base de datos, vemos que es un boleto válido y autorizamos. Es un centro de ayuda para que sea apoyado.