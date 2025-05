Beckeles cuenta la verdad sobre su salida de Olimpia y, ¿habrá beso si queda campeón?: "No fue mi decisión, pero..."

Hay amores que duran para siempre y otros que se rompen cuando menos se espera. Así ocurrió con Olimpia y el defensor Brayan Beckeles, quien ahora enfrentará a su antiguo club vistiendo la camiseta del Victoria en las semifinales del Torneo Clausura 2025 y en su mente solo hay un objetivo: dejarlos en el camino y llegar a una nueva final. El defensor ceibeño de 37 años abordó el tema de su salida del conjunto merengue tras un año y reveló que no fue su decisión no continuar. “Ellos se perdieron la oportunidad de ganar el pentacampeonato, porque si yo hubiera estado, creo que lo hubiéramos conseguido. He perdido muy pocas finales en Honduras”, expresó.

El exjugador del Boavista de Portugal y Necaxa de México también aseguró que, aunque a muchos no les agraden sus bailes y bromas, seguirá disfrutando la vida de la misma manera, porque eso lo hace feliz y finalmente habló sobre sus "besos mortales" y dejó abierta la incógnita sobre si continuará jugando en la próxima campaña.

ENTREVISTA COMPLETA CON BECKELES

Prácticamente ya es costumbre verte en San Pedro Sula jugando con el Victoria. Parece que les sienta bien jugar en la Ciudad Industrial. Damos gracias a Dios por el camino con Victoria. Seguimos luchando y marcando historia, y aquí en San Pedro hay buenas canchas; nos ha ido bien. Seguimos positivos para enfrentar a un gran rival. En tu juventud viviste estas instancias con Vida. Ahora, en una etapa diferente de tu carrera con el Victoria, ¿cómo lo asumes? Con las mismas ganas de jugar y apoyar a mis compañeros. En Victoria todos peleamos por llegar a la final. Esperamos que mañana tengamos un buen resultado y que las decisiones del profe sean para beneficio del equipo. Enfrentan a Olimpia, un rival complicado, y aún más en semifinales. Antes estabas del otro lado, donde perder era prácticamente prohibido. ¿Cómo lo vives? Olimpia es un equipo al que le tengo mucho cariño. Estoy agradecido con la afición y la institución. Pero no importa dónde esté, siempre quiero ganar. Lo más importante es luchar por el triunfo y que sea un gran espectáculo para la afición. ¿Te sientes querido por la afición de Olimpia por lo que lograste con ellos? Creo que en Honduras me siento querido por las personas, pero si me quieren o no, ellos tendrán la respuesta. Lo que sí sé es que quiero mucho a la institución que siempre me apoyó y donde logré ganar tantas cosas. Al final sé que habrá una despedida diferente, porque la forma en que salimos no fue la adecuada, pero eran los momentos, y estoy agradecido con lo que me dio Olimpia. Quiero que me toque jugar ante ellos.

Se ha hablado mucho sobre tu salida de Olimpia. ¿Cómo terminó esa relación? Ellos se perdieron la oportunidad de ganar el pentacampeonato, porque si yo hubiera estado, creo que lo hubiéramos conseguido. He perdido muy pocas finales en Honduras. Yo estoy tranquilo con mi salida, ando contento y feliz, y sé que todo es cuestión de momentos. En la vida, todo es circunstancial; nada es eterno. Aprendí que cuando toca salir de un lado, es el momento; no es porque te equivoques. No fue mi decisión, pero nunca me perjudicó, y sé que Dios hoy me tiene aquí por un propósito. A Olimpia solo le puedo mostrar mi agradecimiento. La casa de mi mamá está pagada por ellos, ¿cómo voy a venir a decirles algo contrario? ¿Fue decisión tuya salir? No fue mía, pero yo estoy tranquilo. ¿Tuviste algún conflicto con alguien en Olimpia? Se decía que con André Orellana y con Pedro Troglio. No, para nada. Con Andrés Orellana me llevo bien, y Troglio logró muchas cosas, así que no había razones para pelear. Son decisiones, y el destino llega en su momento. El tiempo de Dios es perfecto; mira dónde estoy hoy, en una liguilla. Ahora en Victoria, ¿cómo disfrutas esta etapa de liguilla? Se disfruta igual porque se trabaja de la misma manera. Es un error pensar que solo si estás en Olimpia tienes que ganar; aquí también hay que ganar, por la afición de Victoria, que es muy noble y apoya muchísimo, aunque no sea la misma cantidad que Olimpia. Cuando se cortan los lazos, se cortan. Lo bonito es que toda la afición reconoce lo que hice allá, y espero ser muy importante aquí también. Eres el jugador más campeón del plantel de Victoria. ¿Qué les dices a los más jóvenes del equipo? No soy ejemplo de nadie. El ejemplo es uno mismo. Solo hay que hacer las cosas correctas, porque todos nos equivocamos. Por lo que he ganado, solo les puedo decir que disfruten los momentos, que se aferren a la institución y a un sueño. Esto se trata de luchar día a día.