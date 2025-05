Podcast con Carlos Pavón Jr: Su vida en Hollywood con los Beckham, cómo es su día a día con papá y se resiste al retiro

Y creo que cuando me separé y cómo se dieron las cosas, creo que se me quebró un poco el corazón y fue muy cruel para mí salir de esa manera, de la institución en la que yo realmente defendía a morir. Y que yo en ese tiempo tenía frenillos, brackets, y me los ponía amarillos y negros. O sea, sí era mi obsesión por los colores del Real España.

Y no sé si estaría dispuesto a dejar lo que estoy haciendo para dedicarme 100% al fútbol otra vez, a un nivel profesional, porque no es fácil, es realmente sacrificar todo para dedicárselo a tu carrera, por lo menos yo así lo hacía y así lo veo, así como creo que debe ser. Así que, si me llegase la oportunidad, creo que me la pensaría bastante, pero es complicado porque la demanda y lo que requiere la carrera del futbolista es muy grande.

No te voy a mentir, el fútbol es todavía mi pasión, la verdad. Y a veces me pongo a pensar, cuando miro los partidos, más que todo, me encantaría poder contribuir con lo que yo pueda al equipo que sea que está jugando, pero también, a la misma vez, recuerdo lo que conlleva ser un futbolista profesional, profesional como tal.

Creo que mucho, porque ahí hubiéramos tenido la oportunidad de también jugar padre-hijo y hacer historia. Eso era uno de mis sueños en el Real Club Deportivo España. Era un día poder entrar al campo y debutar en Primera División con mi papá en el campo. Y por esos temas, desafortunadamente, no se dio. Pero creo que hubiera sido algo bonito para la historia de la familia. Mi abuelo también fue futbolista. Entonces, creo que, no sé si por ahí hubiese sido un récord, pero hubiese sido algo bonito para la historia del fútbol hondureño también, creo. Pero más que todo para la familia y para mí personalmente. Y bueno, no se dio.

Sí, creo que sí. Creo que la suerte es parte del fútbol, pero creo que también me hizo falta un poco más de preparación. Creo que yo salté, di el salto al fútbol profesional demasiado rápido y no me dio mucho tiempo para prepararme para lo que conlleva e involucra desarrollarse de una manera correcta y de una manera sobresaliente en el fútbol profesional.

Sí, cuando estuve en Estados Unidos, me probé muchísimo en universidades, por ejemplo, pero nunca pude dar el paso al fútbol universitario porque las regulaciones y las reglas de fútbol universitario no te permiten jugar si tú ya firmaste un contrato profesional. Entonces, ahí por ahí ya no podías, ya no tenías entrada. Tuve la oportunidad de probarme con el Inter de Miami también.

Sí, creo que sí. Yo soy una persona que me siento así en todo lo que hago. Siento que siempre puedo hacer más. Siento que siempre puedo... Siempre pienso en las cosas como si hubiese hecho esto o si hubiese hecho lo otro. Entonces, creo que sí. Y por eso te digo que si me saliera alguna oportunidad, me la pensaría, porque todavía tengo como eso ahí. Y mientras tenga la edad para seguir jugando, creo que me voy a seguir sintiendo así. Pero también estoy feliz y agradecido con España, con el Olimpia, con el Maratón, por haberme acogido y haberme dado la oportunidad de realizar mi sueño, que también no es cualquiera que lo puede realizar. Así que también me voy feliz con lo que hice.

¿Qué pasó en esas pruebas?

Eso fue en el 2021, el equipo apenas se estaba estructurando, no recuerdo si fue en el 2020, creo que fue. Fue cuando apenas estaban anunciando a Higuain y a los jugadores, el equipo de primera como tal no estaba estructurado y apenas estaban estructurando el equipo de la USL, que es la segunda división de Estados Unidos, que el Inter de Miami también tenía esa categoría, todavía la tiene.

Y se me hizo la invitación porque yo estaba jugando en un club semiprofesional en ese momento y quedamos campeones y por ahí sacaron jugadores de todo el estado de Florida para ir a hacer pruebas al Inter. Y fuimos un grupo de jugadores bien talentosos, la verdad, todos con experiencia en selecciones, en experiencia en sus países, en primera división. Yo me sentí bien acoplado, me sentí en un nivel muy alto, no me sentí en ese momento como menos que nadie tampoco, me sentía como un referente.

Y el técnico en ese momento era Jason Christ, que ahora está como director deportivo del Real Salt Lake. Y él me seguía invitando y me seguía diciendo, ven, me gusta cómo juegas, me parece que eres importante para el equipo, sigue viniendo las pruebas y las pruebas se extendieron como dos semanas. Dos semanas, más o menos. Y todos los jugadores que estábamos ahí éramos internacionales, había jugadores de Jamaica, de El Salvador, de muchos lugares, y todos habían tenido como motivo de experiencia en el fútbol profesional. Y ya después, en la última semana, a todos nos dijeron, oye, gracias, pero no vamos a poder agarrar ninguno porque en ese momento, el equipo no podía otorgar visas de trabajo y todo eso para esa categoría. Estábamos bien enfocados en el equipo de primera división. Por prácticamente lanzarlo a primera división. El enfoque estaba con el equipo de primera división. Sí, entonces no se quedó ninguno de los que estábamos ahí.

¿Te decepcionó eso?

Mucho, eso me decepcionó. Y creo que ahí, en ese momento, fue cuando decidí, ahora sí, ya no me voy a dedicar más al fútbol, porque, como te digo, estaba jugando a un nivel semiprofesional y luego se me presentó. Y ahí yo pensé, voy a regresar, voy a regresar a cumplir mi sueño, voy a regresar con mi carrera, voy a reconstruir lo que ya había construido por tantos tiempos. Entonces, después de eso, creo que sí dije, no, lo voy a dejar aquí, voy a dedicarme 100% a mis estudios y ya no voy a seguir intentando hacer los sacrificios que requieren ser un futbolista, porque me lo tomé muy en serio.

Entonces, sí, por ahí creo que fue cuando sí me desilusioné y me entré en una pequeña depresión. ¿Depresión?, se le consultó. No, no depresión como tal, pero sí fue una tristeza muy profunda, porque ahí, en ese momento, sí fue cuando supe, ya no voy a volver más a ponerme unos botines de fútbol para un nivel profesional.

¿Quién es el entrenador o te acordás del regaño más feo que te hizo un entrenador?

Sí, fue Dani Turcios. Hubo un partido, el técnico era el profe Óscar "Cocli" Salgado y él (Dani Turcios) era el asistente técnico y el profe Salgado estaba dirigiendo y creo que yo salí de cambio, yo había entrado de titular y salí de cambio y yo salí molesto conmigo mismo, creo que no logré marcar o algo, y uno a veces, por la calentura del partido, sale molesto con uno mismo y creo que me quité la camisa o creo que boté una botella con agua, no recuerdo qué fue lo que hice, pero estaba mostrando mi disgusto conmigo mismo y mi desempeño y él, antes de que yo me sentara, me agarró y me dijo, voy a intentar parafrasearlo con lenguaje apropiado, pero me dijo, no vuelvas a hacer eso, no sé quién tú crees que eres, pero aquí todos somos iguales y tú no tienes nada en especial para mostrar esas actitudes, tienes que ser un ejemplo, pero si me vuelves a hacer o mostrar una actitud de esas, yo mismo te voy a correr y ya no vas a volver aquí a la Olimpia. Para mí eso fue un shock, primero que nada porque no lo estaba intentando hacer para faltarle el respeto a nadie, realmente estaba molesto conmigo.

Obviamente él interpretó que yo estaba molesto con ellos por haberme sacado, entonces en ese momento fue un shock, intenté calmarlo y explicarle y él también se calentó un poco, pero ahí entendí que nada justifica una actitud negativa ante una sustitución o ante cualquier circunstancia en el fútbol, uno siempre tiene que mantenerse profesional y mostrar respeto a tus compañeros y creo que aprendí mucho de él en esa parte y nunca más volvió a pasar. Pero con mi actitud también creo que le demostré que estaba arrepentido de lo que hice, no lo volví a hacer y yo le agradezco a él por la manera en que lo rectificó y que me enseñó la verdad que, como te digo, no hay ninguna circunstancia que justifique una actitud negativa en el fútbol.

Carlos, lamentablemente nuestro país es el tercermundista y siempre hay temas polémicos, hay insultos y todo, pero ¿recibiste en algún momento ofensas de racismo?

Sí, fíjate que como tú dices, lamentablemente yo creo que hasta el día de hoy todavía es algo que está en nuestro presente, tanto yo como mi papá y como mis compañeros, porque mi papá me ha contado de muchas veces, y yo fui testigo de cómo a veces a él le hacían insultos racistas cuando íbamos al estadio y jugaba con el España, hasta cuando jugaba con la misma selección, y yo recibí muchos, y mis compañeros también.

¿Cuál es el insulto más feo que te dieron?

Sí, no recuerdo contra qué rival, pero cuando jugaba con reservas, la gradería no estaba tan llena, porque los partidos de primera empezaban después y la gente llegaba un poco más tarde, así que no había tanta gente y uno escuchaba claramente lo que le gritaban la gente de afuera. Entonces, hubo muchas veces que me dijeron mono, que me dijeron negro, que me decían eso, y también a mis compañeros, que también son de la raza negra. Y yo creo que nosotros no lo tomábamos como insultos racistas, creo que lo tomamos nada más como insultos, pero analizando bien la situación, creo que es algo que es inaceptable y que como pueblo hondureño sería una cosa positiva en la que trabajemos.

¿Era reservado o derrochaba dinero? ¿Iba a fiestas de noche?

Oh, no, no, no. Yo siempre, como te digo, fui una persona muy dedicada en todo lo que hice, especialmente en el fútbol. Me gustaba siempre estar lo más preparado posible, me gustaba tener integridad conmigo mismo, porque sabía que el día siguiente en el campo, si yo hacía algo que no tenía que hacer, en mi mente iba a estar eso presente, y que por esa razón no me iban a salir las cosas como yo quería. Entonces, cuidaba mucho mi carrera en ese aspecto.