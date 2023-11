¡César Vigevani, DT de Motagua, se calienta! Habló de Saprissa y dardo a los periodistas: “El último torneo internacional que se ganó fue en el 2007”

“Vos para competir en un torneo internacional y querer compararte hoy con el Saprissa tenés que hacer un trabajo muy a fondo, un trabajo que lleva un proceso, hoy no estás en igualdades de competir, pasa que a veces ciertos periodistas solo opinan dirigidamente porque quieren influir, no dicen la realidad, porque la realidad marca que si yo vengo a un Motagua donde el último torneo internacional se ganó en 2007, ¿estamos correctos no? Estamos diciendo que desde el 2007 hasta ahora han pasado muchísimos años, no estamos hablando de un problema que pasó el martes, o sea el último torneo internacional que se ganó fue en el 2007, partamos de esa base.

Tenemos que ir muchísimos años atrás. Segundo, estamos hablando de un torneo de Concachampions donde no va a estar ningún equipo hondureño, ese no es un problema solo de Motagua, por eso te digo, se analiza profundamente o se analiza dirigidamente. Yo creo que si vos lo analizas profundamente vas a sacar muchas más conclusiones porque hoy vos para competir siento que nosotros los dos partidos de local que me tocó jugar a mí en copa, se compitieron, inclusive con Saprissa se le pudo haber ganado o merecimos haberle ganado. De visitante no se compitió, no se estuvo a la altura, esa es la realidad. Qué es lo que tenemos que hacer, bueno, tenés que prepararte para jugar ese torneo no de un día para el otro, lleva tiempo, es un proceso, hay que entender cuál es ese nuevo proyecto que impulsó Motagua, hay que saber entenderlo y transmitirlo. Es todo un balance profundo.

Yo a veces miro y escucho, esta historia viene de mucho tiempo atrás, lo hablamos con el profe de la Selección, hay un problema general que hay que saber acatarlo para hacer hoy a los equipos más competitivos a nivel internacional, para hacer al jugador hondureño más competitivo, más profesional en el sentido de cuando se juega internacionalmente. El trabajo hay que hacerlo global, nosotros lo tenemos bien identificado cómo llevarlo a cabo en Motagua. Lleva tiempo”.

¿Se ha estacando el fútbol hondureño? ¿Cómo lo ha visto usted?

“Yo lo que te puedo decir, cuando uno quiere que sus equipos de su propio países inicien a competir internacionalmente, el proyecto tiene que ser global, qué quiere decir eso, desde el torneo local. Nosotros llegamos a jugar con Saprissa teniendo tres partidos de alta competencia con el mismo equipo cada dos días. Nosotros jugamos el sábado, miércoles en la noche, sábado en la noche. Terminamos el partido el sábado y viajamos a la 1:00 de la mañana a Costa Rica. Con el mismo equipo se jugó, vos me decís, sí físicamente no se estuvo a la par y es muy probable que no, me explico.

Tendríamos que sentarnos en una mesa y decir, bueno, cómo ayudamos a los equipos hondureños que participan en estas instancias para que también lleguen en igualdad de condiciones, es un trabajo global. Creo que se puede ser más competitivo modificando algunas cosas. Yo no creo que esto, hoy que no haya equipos clasificados internacionalmente de Honduras, tiene que ser en una debacle del fútbol hondureño y como escucho. Pienso que esto es oportunismo, noticia de oportunismo, hay que hacer un mejor balance, material hay, se puede, obviamente si se modifican algunas cosas lo puedes enderezar eso, pero para ser competitivo en el exterior tenés que ser competitivo en tu propia liga, donde la competencia sea buena para que llegues con ese roce internacionalmente, a eso voy. Se pueden ajustar cosas para poder lograrlo”.