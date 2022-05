Comisión de Arbitraje se pronuncia tras las declaraciones de Héctor Vargas previo a la final Motagua-Real España

La Comisión Nacional de Arbitraje se pronunció con ‘‘preocupación’’ luego de las declaraciones que brindó Héctor Vargas previo a la final de ida que Real España disputará contra Motagua en Tegucigalpa.

La ‘Tota’ Medina habla de lo que le preocupa del Real España

El técnico de la ‘Máquina’ dijo hace un par de días que ‘‘la no expulsión de Santos contra el Vida, un patadón por detrás, y el gol que podría haberse cobrado o no de Olimpia, el de Yustin Arboleda, son situaciones que me ponen a pensar; esperemos que la final no sea manchada por nada y que realmente los árbitros dirijan con la misma justicia para los dos equipos’’.

Esos comentarios del timonel argentino no sentaron bien en la Comisión de Arbtiraje que este viernes giró un comunicado.

‘‘Con suma preocupación observamos en diferentes medios de comunicación y previo a la final del Clausurau 2022, multiples declaraciones del señor Héctor Vargas y su hijo Eric Vargas miembros del cuerpo técnico de Real España, refiriéndose con anticipación al trabajo arbitral de los oficiales que nuestra comisión ha nombrado’’, arranca diciendo la entidad.