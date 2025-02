Comisión de Apelaciones respalda a Diego Vázquez y rechaza nueva sanción de la Comisión de Disciplina

Al timonel de las águilas azules le aumentaron tres jornadas más de suspensión, regresando a los banquillos para la jornada 8 del torneo Clausura 2025. No estará contra Lobos UPNFM, Juticalpa y Olimpia.

Es por ello que la Comisión de Apelaciones giró un documento rechazando el nuevo castigo de la Comisión de Disciplina a Diego Vázquez, quien cumplió con el reglamento de sanción. Por ende, el nuevo castigo no procede, según oficializa el ente apelativo.

ACLARATORIA

“Es taxativa la disposición sancionadora, a manera de aclaración indicamos como principio general del derecho, Lo que la ley no prohíbe lo permite, la sanción se limita al banquillo de sustitutos y área técnica asignada al entrenador al momento del juego oficial, no se le aplicó prohibición de ingresar a los estadios, ni a los camerinos, por lo tanto puede hacerlo, y finalizado el juego oficial ya no se tiene la participación técnica”, dice el enunciado.

“COMISION DE DISCIPLINA sancionó al señor DIEGO MARTIN VASQUEZ con un (01) partidos de suspensión, debido a que estuvo en el camerino y las gradas del estadio; en relación a este extremo, esta COMISION DE APELACIONES aclara al solicitante que la prohibición a la que hace referencia la resolución de fecha 31 de enero de 2025 se limita a que el señor DIEGO MARTIN VÁZQUEZ tiene prohibido situarse en el banco de sustitutos hasta que cumpla con los CINCO (05) PARTIDOS OFICIALES DE SUSPENSION”.

¿CUÁNDO VUELVE DIEGO VÁZQUEZ?

Diego Vázquez volvería a los banquillos de fútbol el 12 de febrero, cuando Motagua visite a Juticalpa FC en la jornada 6 del torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.