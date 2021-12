Diego Vázquez camino al título de Concacaf: Habla de las dos finales perdidas, las enseñanzas y sus análisis para vencer a Comunicaciones

El Motagua de Diego Vázquez quiere de una vez por todas levantar un título de la Concacaf League de la mano del técnico argentino y para ellos deberá dar un paso firme en este primer duelo ante el Comunicaciones. Después de dos intentos por alcanzar la gloria, las enseñanzas son muchas y el timonel de los azules deja claro el análisis que le ha dejado su camino en este torneo. Vázquez habló con Diario Diez y dejó claro que sus dirigidos le apuestan a los dos torneo que tienen en disputa, la palabra “fracaso” no entra en su diccionario. ¿Cómo está el enfoque de ese duelo de gran final? Desde el sábado que terminó ese partido con Real España empezamos a pensar en la final. ¿En qué te has ocupado más en este partido? Mirar todos los detalles, ayer estuve viendo como cinco partidos, ahora seguiré buscando herramientas que se las pueda dar a los jugadores y sirvan para tratar de hacerle daño. ¿Qué te ha llamado la atención de ellos? Un montón de cosas positivas, al igual que ellos nos miraron a nosotros y eso lo guardo para la charla, táctica, la estrategia. Por algo son los dos equipos que llegamos a la final y somos los mejores de Concacaf. ¿De su forma de juego te preocupa algo? Ya lo enfrentamos y es el equipo de los largos penales, jugadores muy importantes, manejan bien la pelota, es uno de los grandes de Centroamérica, tienen historia y las características del fútbol de Guatemala, llegan al arco, tienen extranjeros de nivel. Los pequeños detalles los guardo para los jugadores. ¿Hay mucha diferencia de este equipo a ese que se fueron a los penales? Han variado los protagonistas, pero están los estilos de juego. No sé cuándo fue ese partido, pero no fue más de un año, cambió el técnico que en ese momento era Tapia y ahora es Coito. Todos miramos el fútbol diferente y quizás hay alguna diferencia en la idea que tienen ellos, pero después los protagonistas son los mismos. Creo que hay una similitud.

¿Qué te hace pensar ahora que vas a tu tercera final consecutiva de Concacaf League? Me pone contento. Cuándo veo para atrás me ilusiona mucho, siento emociones linda de volver a vivir eso que es espectacular, cuesta mucho. Uno veía el roster del camino a la final en el primer partido contra el Universitario y uno lo miraba lejos, ahora está cerca. Yo me imagina con Motagua llegando a la final cerrando la llave, lo voy anotando en la oficina y lo miraba lejísimo y ahora que estoy en la final lo disfruto. ¿El no cerrar en casa es un pequeña desventaja? Es relativo, las otras veces cerramos en casa y no pudimos lograr el éxito final, eso es un detalle y eso lo determina el éxito final. Las otras veces no pudimos y esta la vamos a ganar, esperemos el desenlace, pero tenemos mucha ilusión de ganarla. ¿Qué tan convencido estás que la van a ganar? Totalmente, uno cuando llega a la final está convencido que las va ganar. Las otras también estuve, son todos momentos, nada más, sensaciones positivas y disfrutarlas con responsabilidad, no es nada sencillo. ¿Qué enseñanzas te dejaron esas dos finales perdidas? Todos los momentos son diferentes, hay protagonistas, rivales, jugadores diferentes y hay detalles que uno se queda pensando, ahora voy a hacer esto, lo otro, pero lo importante es llegar bien a los dos partidos. ¿Qué enseñanza me dejaron?. Me dejaron un montón de enseñanzas porque después de perder esas finales fuimos bicampeones. Muchas veces me molesta mucho cuando dicen fracaso, pero cada vez que lo dicen estoy más cerca de la victoria. Yo no lo sentí así y cuando miraba la medalla plateada esto es una enseñanza. Todo de deja algo, ya sea que tengas el éxito final o no y de eso se trata el juego.

¿No consideras un fracaso no lograr el título en el tercer intento? No lo pienso. Muchos dicen que las finales se ganan, pero es una pelotudés, las finales se juegan, ya después para ganarlas las tenés de jugar. Eso lo ha de haber inventado un pelotudo que jamás jugó una final. Sino pregúntale a alguien que se llevó una medalla de plata y que no la volvieran a jugar. Es obvio que hay que ganarla y la cosa es cómo, pero estamos trabajando para eso. Hay frases echas que me parecen una estupidez. ¿Ganar en casa es la clave para ganar este título? Son claves los dos partidos, pero la localía debes hacerla pesar y Motagua es muy fuerte en el Nacional, ya lo hemos demostrado en todos los partidos, siempre hemos hecho buenos partidos, al Herediano le remontamos a Saprissa le hicimos un gol de Moreira y no era offside, siempre hacemos goles y esperemos que sea una noche con goles a favor de Motagua. ¿Estás a las puertas de ganar en las dos torneos o quedarte con la ilusión? Nosotros solo pensamos en este, ya pasó el sábado, es muy cortos el tiempo y no puedo ponerme a pensar, solo es Comunicaciones. El otro día hicimos un gran partido, terminamos con la energía que pudimos anotar el segundo gol, con el Real España metido en el arco pidiendo tiempo, una expulsión que no fue al lateral derecho y me parece que los jugadores reclamaron un penal de Buba a uno nuestro. Quedó la energía y buen ánimo para este partido y volcarla para este. A Eduardo Atala le preguntaron si escogía uno de los dos títulos y no ocultó el deseo por el título internacional. ¿Compartís lo mismo que el presidente? Sí, totalmente y ahora estamos enfocados en el Comunicaciones, tenemos muchas posibilidades de lograrla, vamos a hacer todo lo que nos compete para lograrla. ¿Ese es el título que te llenaría después de una historia en Liga Nacional? Tengo la ilusión de ganarlo, pero no me gusta cuando lo ponen que es algo pendiente que tengo que lograr, ya estamos en la final y cuesta mucho. La vamos a ganar, pero no me gusta que la pongan como algo pendiente. Eso no va porque es muy difícil llegar a dónde estamos. ¿Por cuál de los dos títulos te decantas si te pongo a escoger? Van los paralelos, estamos con vida en los dos y si estamos en los dos, no veo supuestos. No tengo porque elegir si tenemos vida en los dos. Tenemos muchas posibilidades y no quiero escoger nada. ¿Qué te han pedido los directivos? Estamos muy cerca de todos los directivos, vivimos el momento, en las reuniones de carácter de lo que podemos ayudar y disfrutando de todas las partes de estar en la final. ¿Qué te miras haciendo el miércoles después del partido? Contento por haber ganado el partido y listo pensando en el Real España.

