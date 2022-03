$!Diego Vázquez le responde a Isabel Zambrano luego de marcharse de Motagua: ‘‘Gracias por bancarme siempre’’

¿Por qué no tienen fotos juntos en redes sociales?

Cabe recordar que en 2019, Isabel Zambrano comentó que expone poco de su vida privada en las redes sociales. En sus perfiles no existe una foto con Diego Vázquez, pero ella tiene una razón y lo explicó.

‘‘Voy a explicar porque hablo poco sobre mi vida privada. De hecho hay pocas personas que conocen quienes han sido mis novios, si tengo, si no tengo. Veo muchas parejas que pasan publicando su vida en redes sociales de que se aman, que se adoran y a los dos o tres meses se están matando, se divorcian, se están odiando, se tiran’’, contaba por medio de un Instagram Live con el presentador de TV, Ángel Güity.

‘‘Guardo mucho eso porque en mi trabajo quiero que la gente me conozca por lo que yo hago y no por ser la novia de X o Y persona, siempre me he enfocado en que quiero que la gente me conozca por Isabel Zambrano la que trabaja en deportes, la periodista deportiva, la presentadora y no por otros temas, por eso no me gusta mucho hablar de mi vida, pero no es porque no lo quiera o porque me de pena o que no lo quiera decir’’, aseguraba Isabel.