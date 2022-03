$!El gesto de los jugadores de Motagua con Diego Vázquez tras decirle adiós al club: ‘‘Gracias por ser como un padre’’

Tras el tanto de Roberto Moreira cuando faltaban menos de diez minutos para finalizar el encuentro, el DT no pudo contener las lágrimas y se marchó a llorar al banquillo.

Uno de los futbolistas le dejó un profundo mensaje al técnico: ‘‘Gracias por ser com un padre. Me enseñaste mucho y me ayudaste a conseguir los mejores sueños’’.

Diego le pone fin a su ciclo en Motagua después de conseguir seis títulos (cinco de Liga y una Supercopa). Además, el DT registró 180 triunfos, 96 empates y 74 derrotas. Sin mencionar que perdió ocho finales (cinco de liga y tres de Liga Concacaf).