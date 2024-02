Deyron Martínez, el talentoso de Iriona que sueña con jugar en el Cruz Azul: “Quiero que Reinaldo Rueda me llame contra Costa Rica”

¿Cuál es tu sueño?, “mi sueño es seguir jugando y llegar a un equipo grande, como Olimpia, siempre he sido seguidor de ese equipo. Me volví Real Sociedad porque mi tío Dilmer comenzó a jugar en este equipo. Al final si no se puede en Olimpia, podría ser en cualquiera de los otros tres clubes grandes del fútbol hondureño”.

“En ese momento es que yo había hecho un trato con el presidente del equipo que si salvábamos la categoría del equipo quedaba libre, pero al final no se concretó. Me falta un año y medio para cumplir mi contrato”.

Al consultarlo que cómo se califica como futbolista no duda en responder: “Yo me calificó al 100, como un buen jugador, soy potente, con un buen ida y vuelta, tengo buena marca y hago buenos cruces, aunque estoy consciente que debo de mejorar en muchas cosas, pero eso lo lograré jugando y poniendo más interés. Me considero uno de los mejores jugadores de la Liga pero es posible que los demás tengan una opinión diferente”.

El espigado jugador agradece la enseñanza que le han dejado técnicos como Héctor Castellón, Carlos Martínez, el argentino Américo Scatolaro, el colombiano Restrepo y al español Adrián García. “Todos han sido muy buenos técnicos pero el que más me marcó fue el italiano Mario Petrone, es muy bueno, le aprendí mucho”.

- SELECCIÓN DE HONDURAS -

Uno de los objetivos del centrocampista es consolidarse en la Selección Nacional. “Ya he sido convocado a varios microciclos con la Selección, incluso competí también en Chile en la eliminatoria Sub-23 para los Juegos Panamericanos”.

Martínez mostró su ambición asegurando que trabaja en este momento en el Real Sociedad con la esperanza de que el seleccionador Reinaldo Rueda lo convoque a la Bicolor para enfrentar a Costa Rica en Dallas, Estados Unidos, por un boleto a la Copa América.

“Yo me esfuerzo todos los días en este equipo para ser llamado a la Selección, ojalá mi sueño al final se haga realidad. El profesor Reinaldo Rueda me ha convocado dos veces a microciclos, pero todavía no me ha dado la oportunidad de debutar con la Selección mayor”.