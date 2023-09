El apoyo incondicional a José Valladares y por qué viste elegante: “Mi papi va a sacar campeón a Real España”

Los familiares del timonel catedrático se encargan de que el timonel catedrático no se sienta solo, lo han acompañado a sus juegos desde que dirige en reservar y en la primera división no ha sido la excepción.

Laguna detalla cómo tomaron la noticia del nuevo puesto del cabeza del hogar. “Fue una linda notica porque él siempre se había enfocado en las reservas. Venía de traer a los niños del escuela y me dijo me acaban de decir esto y yo me sorprendí, no me lo esperaba. Nos emocionamos, nos reímos y los felicitamos porque sabemos de su compromiso y el amor que tiene Real España”.

Y agregó: “Solo estábamos nosotros y los niños venían bajándose del carro y la niña escuchó y comenzó a gritar papi, papi que alegría”, contó la acompañante de José.

Jennifer y sus hijos han acompañado al técnico a sus duelos desde que entrenaba al equipo de reservas.

La señora de origen nicaragüense recuerda cómo fueron las horas antes del debut del entrenador de 61 años. “Estuvo estudiando al rival varios días y preparando un mensaje poderoso a los jugadores. Lo que él hace, lo hace con el corazón y siempre pidiéndole a Dios sabiduría”.

Algo que llama la atención del nacido en San Francisco Sonaguera, Francisco Morazán y es que en los partidos viste muy formal, Jennifer nos relata el porqué.

“Es curioso porque siempre que ha dirigido, bueno desde que yo lo conocí en Nicaragua, vestiendo formal. Él dice que los rivales merecen respeto y que no puede ir a un partido informal. Le voy a contar algo, José siempre escoge su ropa, pero curiosamente el partido ante el Águila fue la niña que le eligió la ropa”.