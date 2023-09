Tabla de posiciones + próxima fecha: Génesis y Real Sociedad mantienen su buen ritmo; Motagua, Real España y Marathón en crisis

-PRÓXIMA JORNADA-

Miércoles 13 de septiembre

Real Sociedad vs Real España - 2:00 P.M

Marathón vs Génesis FC - 4:00 P.M

Lobos UPNFM vs Olimpia - 6:00 P.M

Motagua vs Olancho . 8:00 P.M

Jueves 14 de septiembre

Victoria vs Vida - 7:00 P.M