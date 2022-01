$!Gastón Díaz se confiesa: La salida de Pedro Troglio, su situación contractual, el encanto por Roatán y la comida de Honduras

Después de algunos fracasos en cuanto a fichajes de jugadores extranjeros, el Olimpia bajo el mando de Pedro Troglio apostó por Gastón Díaz, otro jugador argentino que le costó un puesto en el once titular que conquistó el Tetracampeonato. Tras la salida del técnico al San Lorenzo de Almagro, el futbolista se quedó en el país a pasar vacaciones y esperar seguir cumpliendo su contrato de seis meses que le restan con los merengues. El panorama no es nada alentador, Diez a conocido que su cupo de extranjero quedaría libre ante la llegada de un nuevo entrenador, pero mientras no se resuelva su tema contractual, el futbolista se mantendrá en las filas merengues pese a tener seis meses de contrato. Cargado de mucha ilusiones y confiando en tener los minutos necesarios en el fútbol hondureño, el jugador no la pasó del todo bien y apenas disputó cinco partidos como titular de los 13 que fue considerado. ¿Cómo has tomado esta experiencia en el Olimpia? No tuve mucha chance de tener continuidad en este semestre, yo había había hablado con Pedro en su momento cuándo tenía pocos minutos, él me dio sus razones y quedaron entre cuatro paredes y yo lo entendí perfectamente. Hay una expectativa de quien puede venir y lo que pueda surgir. ¿Te incomodó el no tener minutos? Sí, como a todos. El jugador necesita estar dentro del campo, poder mostrar y no me tocó jugar muchos minutos porque hay muchos jugadores de selección en donde rindieron muy bien. En mi puesto surgió Jamir, un jugador que Pedro le dio muchos minutos y me parece muy bien porque es un jugador que va tener mucho futuro. Ya por los lados con Edwin, Pinto y Cristian tuvieron grandes actuaciones ¿Qué fue lo que te costó para adaptarte? Me costó adaptarme al calor, las canchas, salir por primera vez del país, es toda una adaptación.

¿Tienes contrato? Yo sinceramente estoy tranquilo, no me han dicho nada en cuánto a mi continuidad, la dirigencia, si no me dicen nada, yo estoy con toda la expectativa de seguir y demostrar lo que uno vino a hacer al club. ¿Sientes que quedaste a deber? Me faltaron minutos nada más en el campo de juego, luego uno va demostrando partido a partido. Creo que cuando no tenés los juegos necesarios se va un poco disolviendo lo que uno viene a demostrar. ¿Eso lo dejaste claro con Troglio? Yo lo hablé en su momento cuando no tenía mucha continuidad y él me manifestó lo que pensaba y quedó ahí. Eso está perfecto porque fue quien me trajo, sabe mis condiciones, yo las sé, pero también tenía jugadores de muy buen nivel y era muy difícil hacer un cambio en ese momento. ¿Qué tanto te sorprende la salida de él? Me sorprendió bastante sinceramente, pero son sus decisiones y son más temas familiares que deportivos, pero también porque es un club grande San Lorenzo, al igual que Olimpia, nuevos desafíos y le va ir muy bien. Acá en Olimpia por lo que he leído tiene las puertas abiertas para cuando quiera regresar. ¿Qué te parecen los nombre de los entrenadores que suenan para sustituirlo? Los conozco muy bien. Ojalá (lleguen) porque tienen la misma capacidad que Pedro para poder dirigir a Olimpia y llevarlo a lo más alto que es un pentacampeonato.

¿Se nota la jerarquía del Olimpia al escuchar esos nombres que se mencionan? Son técnicos de mucha importancia, de muy buen entrenamiento del día a día. Sinceramente han sacado a clubes campeones y de situaciones no tan buenas. Son entrenadores de alto nivel y Olimpia los merece. ¿Qué te faltó para ver tu mejor versión? En el juego, lo físico y quizás mejorarlo, sé que tengo poco tiempo para ponerme bien más allá que entrené en las vacaciones. ¿Qué tal las vacaciones? Me fui de vacaciones y estuve disfrutando con la familia, muy lindo Roatán y estuve disfrutando ahí, corrí un poco en la playa. Espero que empiece el torneo salvo que me digan otra cosas y tenga que resolver. ¿Te impresionó Roatán? Sí, me impresionó, una de las mejores playas que he conocido sinceramente. ¿Has visitado varios lugares? Sí, pero Roatán es una de las que más me gustó y volvería sin duda.

¿Te gusta salir mucho? No, somos pocos, mi mujer es la que lo hace un poco para sacar un poco a los niños y así no estén tan encerrados en el departamento, pero salimos poco. ¿Con la comida cómo te fue? Me gustó la sopa de tortilla, ya después probé las baleadas y no me gustó mucho porque soy más de cuidarme. A mí mujer si le gustó y las tortillas que hacen ustedes. ¿De Honduras que es lo que más te ha sorprendido?