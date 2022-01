Gerson Chávez remembra en su pasaje por LA Galaxy II mientras define su continuidad en Real España

Gerson Chávez terminó su cesión en el LA Galaxy y retornó a Honduras para cumplir sus deberes contractuales con el Real España, sin embargo, su continuidad parece no estar segura.

Según manifestó el propio futbolista de la máquina en entrevista para DIEZ, no tiene claro dónde jugará la próxima temporada. “Hay posibilidades que regrese a Real España, pero aun no tengo palabra clara de regresar”, afirmó.

Sin embargo, agregó que “hay posibilidades porque tengo contrato”, pero que no “sé qué va a pasar”.

EXPERIENCIA EN EL LA GALAXY

En agosto del 2021 Chávez abandonó el conjunto de la realeza para fichar por el LA Galaxy II de la United Soccer League, aunque en algunos ocasiones alternaba entrenando con el primer equipo.

Allí logró compartir camerino con figuras como Jonathan dos Santos o Javier ‘Chicharito’ Hernández. Sobre su roce con ellos dejó en manifiesto que “aprendí mucho, me incorporé en el primer equipo y jugaba en el segundo; tuve palabras de Jonathan que me aconsejaba mucho”.

“Más que todo Jonathan porque jugamos en la misma posición, siempre me decía que fuera sencillo, humilde y que siempre que saliera me diera cuenta de dónde estaba y que valorara a mi familia. Eso me ayudó a crecer. Con Chichachirito me hablaba más que todo por el país, por el calor”, soltó.

Finalmente, el mundialista sub-20 con Honduras lamentó no haberse consolidado en club, pero aclara que fue por la premura de su llegada. Hoy esperar volver.