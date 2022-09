Jugador del Herediano crítica las canchas de Honduras: “La del estadio Nacional de Costa Rica no se compara con la del Morazán”

”Sabemos que en Honduras las canchas no son buenas y el ambiente es complicado. Debemos aprender a manejar los partidos fuera de casa porque en Costa Rica los hemos manejado bien”, dijo en primera instancia el internacional con La Sele.

Tras la culminación de la llave ante la Máquina, el mediocampista del Team, Gerson Torres , no se olvidó de lo difícil que fue para ellos jugar en la ida en el campo del conjunto aurinegro.

Posteriormente, el periodista tico del programa radial “Encuentro Deportivo” le recordó a Torres lo mal que lo han pasado jugando en el estadio Morazán en los últimos meses.

“¿Puede describir la cancha donde jugó ante el Real España? Porque la Selección Sub-20 jugó el Premundial allí y no le fue bien, incluso quedó eliminado, porque esa cancha parecía como la de los años noventas aquí. Cartaginés fue y perdió. Usted que estuvo allí, ¿cómo podría describir la cancha del Morazán? Porque hacer su juego de manejar el balón, transitarlo y jugar a ras de piso es imposible”, cuestionó el comunicador al futbolista del Herediano, que respondió de manera crítica.

”Sí... no hay comparación con la cancha de ellos (el Morazán) de la cancha del Nacional de Costa Rica con la de ellos. No es excusa ya que debemos jugar en cualquier tipo de cancha, pero ara el fútbol que hacemos en Costa Rica creo la cancha no estaba en buenas condiciones, pero igual el equipo debe hacer mejor las cosas cuando jugamos afuera”, aseguró el costarricense Gerson Torres.