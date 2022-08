Héctor Vargas: “Parece que hacen los calendarios para perjudicar a los equipos que juegan en Concacaf”

“Partiendo de la cantidad de partidos seguidos que han tenido, sin duda el esfuerzo se siente, ahí yo entiendo a Pedro ( Troglio ), a mí también me tocó viajar a Danlí y viajar todo el viernes y el domingo enfrentamos a Motagua que venía sin jugar, entonces es difícil, el domingo jugaron dos equipo que habíamos competido el jueves, la ventaja no es tanta aunque ellos viajaron y eso se siente.

“Contra Olimpia no jugó Getsel Montes porque sufrió un golpe en los últimos minutos en la ida contra Cartaginés. Ramiro Rocca todavía no es el que conocimos porque el Covid le pegó fuerte entonces lo voy guardando poquito. Jhow Benavídez y Júnior Lacayo venían cansados, por eso no fueron titulares. A algunos los cuidé y otros no pudieron jugar como Mayron Flores y Alejandro Reyes que estaban suspendidos”, explicó el estratega en declaraciones a DIEZ.

“Tengo entendido que la grama es buena, es natural y no artificial. Jugaremos contra un equipo que juega bien en su cancha, pero también tuvo un desgaste, contra nosotros fue grande debido a los vuelos durante el fin de semana, y así empataron el domingo. No es fácil para ellos, veremos como estamos el jueves y superar todo lo que se nos venga”.

“Dame el 2-0 siempre, el otro día me pasó contra Victoria, que ganábamos 2-0, nos meten uno y pues sostenemos en 2-1, tampoco es que vas a salir a atacar como loco porque te pueden meter el tercero. A mí, en los últimos 10 años, creo que como una o dos veces me empataron (después de ir 2-0). Siempre traté de manejar y veremos si esta vez también se puede porque en el fútbol una cosa lleva a la otra, así que vamos por un muy buen rival a Costa Rica, por algo tiene esta participación ahora y bueno, veremos si lo podemos superar”.

Olimpia sueña con ganar de nuevo la Liga Concacaf. ¿Qué hay de ustedes?

“Yo voy paso a paso, hay que ir ganando los partidos y ver con qué me encuentro. Olimpia puede soñar tranquilo por el plantel numeroso que tiene, nosotros a veces tenemos un solo jugador por puesto, así como ayer con Getsel Montes (lesión) que lo tuve que cuidar y a Heeyrel Saravia (no fue titular) tras venir de una contractura. Tuve que poner a Afronit Tatum, un chico de 17 años. Nuestro plantel es más corto por lo que a ver hasta dónde llegamos, eso sí, le pondremos todas las ganas para ganar algunos de los dos campeonatos o al menos intentarlo”.

¿Le ilusiona jugar Concacaf?

“Siempre. He tenido la suerte de disputarlo con cuatro equipos diferentes, no hay otro entrenador en el país que lo haya hecho, hasta con Victoria me tocó jugar Concacaf. Este formato del torneo de Liga Concacaf me gusta porque te prepara para la Liga de Campeones, no sé como será el torneo que viene (habrán cambios)”.