Héctor Vargas reconoce el buen trabajo de Potros y habló sobre el antecedente que tiene del Vancouver Whitecaps

Regresó al triunfo : "Como consecuencia de que regresamos al triunfo también está que volví al banquillo luego de cuatro partidos de suspensión. No pude estar en momentos importantes se sufre bastante afuera. Me alegra mucho que pudimos volver a tener al plantel completo. La intención es seguir por este camino".

Antecedentes en Champions de Concacaf: "Yo he tenido varías participaciones en este campeonato y me tocó jugar contra Santos Laguna, Portland Timbers, si no estoy mal esta será mi décima participación en la Liga de Campeones de Concacaf. Ya he jugado contra Vancouver estando en Olimpia en Canadá perdimos 2-1 y en la vuelta lo ganamos 1-0".