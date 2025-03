Lo que dijo Jeaustin Campos tras caída de Real España y pidió hablar de la polémica de Bengtson: “Un llamado a la Liga Nacional”

Sensaciones

“Siento que en el primer tiempo pudimos haber hecho unos 4-5 goles, salvo el penal. En el segundo tiempo fue un poco más trabado, mérito del rival, se plantaron bien, movieron su fichajes, nos intentaron controlar. Cuando ya cae ese primer gol, se nos puso cuesta arriba. Bien jugado por ellos, y mal por nosotros porque nos faltó delicadeza para tener la tranquildad de tener buenas decisiones”.

Partido del Génesis

“Felicitar al Génesis, es un buen equipo, en algunos momentos se notó sobre lo que nos estamos jugando: ellos se jugaban una final y nosotros no tanto. Me molesta porque todos los partidos son finales para nosotros. No podemos bajar los brazos en estos momentos”.

Matías Rotondi

“Rotondi ha estado compitiendo. El futbolita debe estar preparado para todo, hoy creo en el infortunio no solo con el penal. No tuvo la fineza para definir en las demás jugadas, le costó, pero ha encontrado su juego. Para el segundo tiempo tal vez se quedó sin ‘gasolina’”.