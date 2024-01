Jhon Jairo López analiza el Honduras vs Costa Rica: ¿le dará consejo a Rueda?, ¿quién debe sustituir al Choco Lozano?

Para mí sí, no vamos a desmeritar lo que puedan hacer otros, pero hay jugadores que sobresalen como es el caso de Lozano, Maldonado y Rosales. Ellos son figuras, juegan en el extranjero, en ligas europeas, cuando no se cuenta con ellos hay que buscar su sustituto en Honduras.

Será un duelo difícil, no es de ida y vuelta, es solo a un juego, se disputará en sede neutral y está claro que no será fácil para Honduras por las bajas que tiene de jugadores de mucha experiencia.

Me llama la atención lo que me dice de Jerry Bengtson, un jugador que pese a ser un goleador, ni en el pasado ni ahora en Honduras se le dio un valor, pero que usted y Rueda lo ven como opción...

¿Tácticamente cómo se imagina ese partido?

Será un partido muy cerrado, ninguno de los dos rivales va a querer ceder espacios, no será un partido fácil, los dos equipos tienen virtudes, pero también tienen sus falencias.

Por Honduras las falencias son las bajas de jugadores determinantes y por Costa Rica es que lo encara con un nuevo cuerpo técnico que está todavía queriendo imponer su idea.

Si su colega y paisano Rueda le pidiera un consejo ese partido, ¿cuál le daría?

Es muy complicado porque no estoy de lleno en la Selección, yo siempre he sido muy coherente, el que más conoce los jugadores porque los tiene en el día a día es el profe. Es como aquí en el Real Sociedad, yo soy el que sé cómo le puedo sacar el máximo provecho a cada jugador, sé en qué puesto me puede dar el máximo rendimiento cada uno, es complicado tratar de meterme en un campo en el que elegimos por rendimiento y no con el corazón, no soy el más idóneo para aconsejar o decidir por el profesor Rueda.

¿De Costa Rica qué opina?

Es un rival muy fuerte, muy duro, en las últimas dos décadas tuvieron un gran protagonismo en la Concacaf, inclusive con el profesor Jorge Luis Pinto llegaron al máximo nivel en cuanto a posicionamiento y esa huella del quinto lugar logrado no se borrará de la noche a la mañana.

Pero esa generación liderada por el portero Keylor Navas de la cual muchos saltaron al fútbol europeo, seguramente está en reconstrucción, pero eso lo hacen todas las selecciones, en su momento lo hizo Colombia, Argentina y Brasil, esos cambios traen sus pro y sus contras.

Ese duelo de técnicos del argentino Gustavo Alfaro contra el colombiano Reinaldo Rueda, ¿cómo lo mira?

Bueno, ambos se conocen. El profesor Alfaro es un viejo conocido de la escuela colombiana porque lleva mucho tiempo trabajando como comentarista en Colombia, ha dirigido en Ecuador, selecciones importantes. Será un partido muy estratégico, seguramente en los datos pequeños se sacarán ventaja el uno al otro.

¿A quién ve como favorito para ese duelo a un solo partido?

Está muy parejo, pero si me lo preguntas a mí, desde mi sentimiento y mi corazón quiero que Honduras pase a la Copa América. Lo que sí puedo garantizar es que será un buen partido.

¿Las circunstancias que esta eliminatoria se define a un solo partido cambiará el trámite del juego?

Totalmente, es diferente jugar dos partidos, uno de local y otro de visitante, aquí es de tratar de equivocarse lo menos posible porque un error le puede echar a perder lo que ha hecho en estos últimos tres meses. Ahí es donde los técnicos tratarán de sacar lo mejor de cada uno para aprovechar las falencias del rival.

¿Usted se acuerda de la Selección de Honduras que asistió en la Copa América del 2001 jugada en Colombia?

Claro, claro, la viví, recuerdo que fue en el año 2001, recién acababa yo de haber regresado de Europa donde estudié para técnico. Para mi país también fue algo grande, ganamos el primer lugar, a nivel de selecciones es el título más grande que hemos obtenido los colombianos.

Recuerdo que Honduras ganó el tercer lugar, con una muy buena generación de jugadores, dejó una gran imagen, sorprendió e impresionó.

Luego esa generación los llevó a dos mundiales seguidos y estuvieron a un minuto de clasificar a un tercer Mundial con Jorge Luis Pinto, si no es por el gol de Panamá a Costa Rica anotado por Román Torres hubieran logrado avanzar a tres mundiales seguidos, clasificar a tres mundiales seguidos no es fácil con casi la misma generación de jugadores.

¿Le pone un par de fichas a Honduras para ese partido?

Siempre voy a tener el corazón entre mi patria que es Colombia y a Honduras que hoy me brinda la posibilidad de estar vigente en el fútbol, vivo muy agradecido con el pueblo hondureño, con los directivos y jugadores que he dirigido, tengo gratitud. Hoy me debo a Honduras y todo lo bueno que le pase a este país será motivo de orgullo para mí.