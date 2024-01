Tabla de posiciones: Real España líder, Motagua en el sótano, Olimpia decepciona y Lobos mete al Vida a la pelea del descenso

Los Lobos de la UPN consiguieron un triunfo importante esta noche en el cierre de la jornada 2. Los universitarios pegaron 3-0 al Vida que sigue siendo el equipo que no ha sumado en el actual torneo.

Este triunfo de Lobos es vital para la pelea por el no descenso. Y es que igualaron al Victoria (9°) con 18 puntos y se acercaron al Vida que tiene 20 unidades. Olancho es séptimo en la acumulada con 22 puntos.

JORNADA 3

La próxima jornada se jugará a mitad de semana con cinco hermosos partidos.

Miércoles 31 de enero

Marathón vs Génesis 3:00 p.m

Olancho vs Real España 5:00 p.m

Real Sociedad vs Lobos 7:00 p.m

Jueves 1 de febrero

Vida vs Olimpia- 6:00 p.m

Motagua vs Victoria - 8:00 p.m