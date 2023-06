Jorge Álvarez y sus nuevos retos: “Me queda ser referente en la Selección Nacional y salir al extranjero”

En medio de la euforia del festejo de la Copa 36, el reciente domingo, el mediocampista ya había mostrado su emoción con un teledirigido: “Se habla más de los demás y siempre hablan menos de nosotros, tampoco estamos pidiendo que hablen bien de nosotros, pero que nos respeten un poco”.

El volante, quien jugó 20 de los 22 partidos del León en el Clausura, agradeció a sus padres porque han sido “una base importante” en su carrera debido “a todo el sacrificio que han hecho” por él. Igualmente tuvo palabras de agradecimiento para Cocli Salgado y Dani Turcios, quienes lo formaron en las reservas merengues.

“Me siento en una de las mejores etapas de mi carrera, creo que he ido madurando poco a poco, he ido mejorando en mis deficiencias y ahorita me están saliendo las cosas de la mejor manera”, contó.

Su importancia en el mediocampo de Pedro Troglio no solo se ve plasmado con regularidad, asistencias e, incluso, con goles en finales. Su tanto en la ida ante Olancho fue el tercero en grandes citas (le había hecho dos al España en 2021)... nada mal para el volante de 25 años de edad.

“Soy un bendecido por Dios, que en las finales me ha tocado anotar. Es una sensación muy linda, lo disfruto al máximo y siempre estoy contento de ayudar al equipo”, dijo Jorge, quien para muchos es uno de los mejores volantes de la Liga Nacional: “Al escuchar eso me dan responsabilidad de seguir mejorando, aprendiendo y dando el máximo cada día para que sigan viendo eso en mí”.