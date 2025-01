“Hay dos opciones, una de MLS y otra de Europa, veremos la posibilidad que se pueda lograr algo, estamos en conversaciones y hasta los momentos no hay nada concreto”, confesó el presidente de Olimpia.

¿Quién es Julián Martínez ? Muchos no conocen la historia de este chico que a los 19 años fue fichado por Olimpia , pero antes tuvo un recorrido en otros equipos.

Luego de su paso por el fútbol charrúa, Julián Martínez fue fichado por el Olimpia. Le habían dado seguimiento total y no dudaron en ofrecerle un contrato.

”Yo venía de vacaciones a Honduras y nos reunimos con las personas que trabajo, ellos me dijeron que había la posibilidad que Olimpia me observara y solo me bastaron tres días para llenar los requisitos que pedía el profe”, confesó Julián en una entrevista hace dos años.