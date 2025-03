“Es un partido importante, estamos ahí peleando en los puestos de arriba y esperemos seguir por esa senda, pero lógico, es un partido complejo ante un equipo que también viene de ganar al igual que nosotros, así que tenemos que estar muy bien este sábado”, afirmó Diego Vázquez, entrenador de Motagua.

Y es que el ciclón todavía tiene aspiraciones de pelear el boleto directo; pues un triunfo, combinado con una derrota de Real España que mañana se mide a león en la capital, dejaría el cierre apretado. Antes de este derbi en el Morazán, la jornada comenzará en Comayagua donde Potros de Reinaldo Tilguath buscará levantarse frente al Real Sociedad que marcha último en la tabla por el no descenso y ya no puede seguir El Olimpia y Real España se unieron a la tendencia de Inteligencia artificial y así mostraron a sus figuras. perdiendo.

Luego, Lobos UPNFM se enfrenta al Juticalpa FC en Choluteca. El domingo habrá dos duelos, en Comayagua, el Génesis que ha sido muy duro este torneo, recibe al Victoria y se cierra en el Nacional con el líder Olimpia recibiendo a la Máquina.

“Me siento bien, con mucho entusiasmo, con ganas de poder estar ya, llevo un mes de entrenamiento fuerte, donde he podido hacer fútbol con mis compañeros y me he sentido muy bien”, dijo Edwin Rodríguez quien reaparecería en el Clausura tras lesionarse en la final pasada que cayeron ante el azul.