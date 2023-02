Nohelia García, la mandamás del Olancho FC, no se anda con rodeos: “No nos rajamos ante nadie, le jugamos de tú a tú a todos”

¿Cómo andan los salarios en Olancho?, ¿paga bien el equipo? Ja, ja, ja... los salarios andan bien. Puedo decirlo con la frente en alto que les cumplimos a nuestros jugadores y a nuestro cuerpo técnico. No sé cómo lo hacen los demás equipos, pero me siento bien al decir que nosotros les pagamos de manera quincenal a nuestros jugadores. Yo les decía: ‘Los hemos tratado bien’, y ellos me contestaban: “Para qué, no nos podemos quejar”. Miramos un plantel comprometido . Se está siendo todo lo posible para estar dentro de los mejores.

¿Qué pasó con el portero argentino?

Matías se fue al final del torneo, pero en un amistoso de pretemporada yo estaba en palco y le hablé a Argentina para decirle que lo necesitábamos. Recuerdo que me dijo: ´Precisamente ahorita voy a firmar contrato con un equipo de acá´. Le dije que no lo hiciera y me contestó: ´Realmente me he sentido bien en Olancho y yo me regreso; dame tu palabra de que me vas a dar oportunidad de estar en el equipo y yo me voy´. Lo único que pidió es que le trajéramos a la familia (mujer e hijo).