Condepor y Alcaldía firman convenio por el estadio Juan Ramón Brevé

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) y la Alcaldía Municipal de Juticalpa dieron un paso importante para el fortalecimiento del deporte en el departamento de Olancho al firmar un convenio de administración del Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, uno de los principales escenarios deportivos de la región.
El acuerdo fue suscrito por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, en representación de CONDEPOR, y por el alcalde de Juticalpa, Walner Castro, siguiendo los lineamientos impulsados por el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, quien ha promovido una mayor coordinación entre el Gobierno y las municipalidades del país.
Mediante este convenio, la comuna olanchana asumirá la administración integral del recinto deportivo, lo que incluye la supervisión y mantenimiento de las instalaciones, la cancha, los espacios publicitarios y las áreas comerciales, con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento del estadio.
Como parte de los compromisos adquiridos, CONDEPOR brindará asistencia técnica especializada para el cuidado de la cancha híbrida del estadio. Asimismo, realizó la entrega de insumos que permitirán cubrir las necesidades de mantenimiento durante los próximos tres meses.
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Desde la institución deportiva destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la infraestructura deportiva del país. El objetivo, según ha reiterado el ministro Gerardo Fajardo, es trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales para garantizar espacios dignos y funcionales que favorezcan el crecimiento del deporte hondureño.