Condepor y Alcaldía firman convenio por el estadio Juan Ramón Brevé

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) y la Alcaldía Municipal de Juticalpa dieron un paso importante para el fortalecimiento del deporte en el departamento de Olancho al firmar un convenio de administración del Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, uno de los principales escenarios deportivos de la región.

El acuerdo fue suscrito por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, en representación de CONDEPOR, y por el alcalde de Juticalpa, Walner Castro, siguiendo los lineamientos impulsados por el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, quien ha promovido una mayor coordinación entre el Gobierno y las municipalidades del país.