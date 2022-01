Cumbre en la Liga Nacional: este jueves se reúnen para definir si la jornada 1 del Clausura 2022 se juega o se suspende

Dicha reunión está programada para llevarse a cabo desde las 10:30 AM, pero todo apunta que el campeonato no arrancará como estaba establecido y el motivo es la convocatoria del ‘Bolillo’ Gómez de cara al partido amistoso de Honduras contra Colombia el domingo.

Los señalamientos de esta polémica situación van dirigidos al Wilfredo Guzmán, quien salió en defensa y dijo que el responsable es el seleccionador de la Bicolor. Según cuenta, Gómez los acompañó en la elaboración del calendario y se comprometió a no llamar a más de tres futbolistas por club, algo que no cumplió y ahora mantiene en vilo el arranque la competencia.

‘‘Hay dos equipos que están haciendo uso de ese artículo (27, Motagua y Real España). Nosotros queremos que se jueguen los cinco partidos, es lo que hemos promovido, trabajado, pedido y el esfuerzo fue orientado a eso, inclusive, tuvimos una reunión con el entrenador de la Selección de Honduras para escucharlo, compartir ideas, sugerencias, necesidades, su plan de trabajo, tratar de interactuar...’’, dijo Guzmán en entrevista con OPSA.

‘‘(Bolillo Gómez) Él ya sabía. Tuvimos una reunión entre todos, hubo una buena cantidad de equipos presentes porque tratamos de hacer las cosas con una mentalidad diferentes, me gusta a hacer las cosas bien para construir porque si lees la carta (de los cinco clubes) dice usted hizo... No es cierto porque un voto no está en contra de nueve’’, explicó el presidente sobre la cartaa de los equipos Marathón, Honduras Progreso, Platense, Vida y Real Sociedad, que exigen el inicio del torneo o que se suspenda.