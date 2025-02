Luciano Emilio habla de Edwin Rodríguez y la posibilidad de que salga al extranjero: “tiene que volver a jugar”

“Se me ha dado el permiso para poder trabajar con Edwin Rodríguez, pero bueno, no firmé nada con él, simplemente voy a buscar opciones y una vez que se concrete vamos a tener la posibilidad de poder firmar, en este momento no se puede hacer nada por el tema de que él está en recuperación, tiene que volver a jugar y ponerse a tono, entonces hay que esperar”, explicó en una entrevista para Honduras Sports TV.

Luciano será el encargado de buscar un nuevo futuro a Edwin, quien apunta a volver a las canchas en el mes de marzo.

Edwin Rodríguez sufrió una fractura en la cabeza del quinto metatarsiano. En teoría, podría volver el domingo 2 de marzo, cuando el Olimpia se mida ante Génesis en Comayagua por la jornada 9 de la Liga Nacional, esto según el doctor del club albo.

Por otra parte, Luciano dijo estar muy contento por su visita a tierras hondureñas, donde jugó para Real España y Olimpia.