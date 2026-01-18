¡Marathón conocerá este lunes su nuevo presidente! Candidatos, cómo será la elección y el colchón económico del verde

Esos son <b>Eduardo Lontero y Daniel Otero,</b> dos empresarios muy exitosos que estuvieron al lado de Amaya y han seguido luchando con el equipo después de la penosa pérdida de un quijote del fútbol como lo fue don Orinson.Daniel Otero es presidente vitalicio en la actual junta directiva, mientras que Eduardo Lontero es actual vicepresidente ejecutivo y era una de las mano derecha de Orinson Amaya. Los dos conocen a profundidad el manejo del club, ambos son socios del club y reconocidos dentro del engranaje del equipo subcampeón nacional.La asamblea se llevará a cabo este lunes a las 11:30 am en el hotel Intercontinental de San Pedro Sula y la votación será por planilla. Todos los directivos están participando y nuestra estructura será juramentada por el dirigente Roque Pascua, quien además de ser secretario de Liga Nacional es el apoderado legal del popular club sampedrano.