Rotondi revela fichaje frustrado por un grande de Honduras y la anécdota con Messi: “Deseo ser campeón con Real España”

Un título en primera división de Argentina con Argentinos Júniors, dos campeonato en Guatemala, la fortuna de compartir cancha con campeones del mundo de la talla de Leo Messi, ‘Dibu’ Martínez y Nicolás Tagliafico, son algunos de los momentos que le han tocado vivir a Matías Rotondi, nuevo refuerzo del Real España. El atacante, de 32 años de edad, tuvo un mano a mano con Diez para valorar su regreso a Honduras después de cuatro años. Ahora ya instaurado en el campamento aurinegro tiene claro sus objetivos y las necesidades del club. “Somos conscientes que todo será duro, pero vamos a intentar salir campeones. Uno sabe dónde viene y lo que te pueden exigir”. Rotondi recordó su infancia en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. También su paso gris por el Honduras de El Progreso y las veces que compartió cancha con Leo Messi, Nicolás Tagliafico y ‘Dibu’ Martínez.

Por último, el ex Municipal de Guatemala se refirió a la hegemonía de los equipos capitalinos y soltó lo que le dijeron de los clásicos sampedranos. -LA ENTREVISTA CON MATÍAS ROTONDI- Eres de Puerto Iguazú, Misiones, ¿es así? Sí, soy de allá. Hace más de un año que no voy, he estado en Guatemala todo este tiempo. Eso sí, he tenido la suerte que mi familia me ha visitado en varias ocasiones y eso hace que sea un poco más tranquilo el tema de vivir lejos. ¿Qué recuerda de tu infancia por tu puerto? Sobre todo, la casa de mi mamá porque ahí tiene un campo bastante grande y en medio de él hay un cactus, esa era mi cancha de fútbol y pinchaba todas las pelotas. Hasta el día de hoy aún existe y siempre que lo veo se me vienen muchos recuerdos. Creo que no tuve una infancia muy dura, no nos sobraba nada, pero mi mamá trabajaba todo el día y mi papá que estaba en la capital, siempre estuve alejado de él. Siempre estuve con una pelota, era bastante travieso, era vago para el estudio, no me gustaba mucho y sí los deportes.

¿Siempre fuiste futbolero? Fíjate que hasta cuando tenía 10 años el profesor de fútbol me tenía que ir a buscar a la cancha de basquetbol porque mis mejores amigos jugaban ese deporte y me gustaba mucho. Gracias a Dios elegí el fútbol porque la altura no me ayuda mucho. Te ha ido bien en tu carrera campeón con Argentinos Juniors, Malacateco y Municipal, ¿la racha debe seguir en Real España? Tuve la suerte de ser campeón en varias ocasiones. Mi primer deseo es ese, llegar al Real España para ser campeón, hay un buen plantel con recambios y jugador jóvenes. Es mi sueño y es por lo que me han contratado.

¿Te fuiste con la espinita de ser campeón en Honduras para Guatemala? La verdad es que cuando llegué a Honduras Progreso estábamos peleando por no descender y después estuvimos en la lucha por la final. Esa era una realidad muy distinta, un equipo pequeño que con los compañeros y cuerpo técnico la pasamos bien, pero la verdad la directiva se portó mal con nosotros. Siento que si nos hubieran apoyado de otra manera hubiésemos llegado más lejos. ¿Te corrió de Honduras lo vivido? Un poco porque no la había pasado tan bien ahí. No nos pagaban y era complicado, aun así peleamos una semi contra Olimpia. ¿Cómo se fue confeccionando todo para llegar a Real España? Pude rescindir los últimos seis meses en Municipal. Creo que necesitaba un cambio porque quería nuevos desafíos fuera de Guatemala y me gustó que la liga de Honduras está creciendo mucho, hay campos muy bonitos, además tenía compañeros que me hablaban muy bien de Real España y todo eso me ayudó a decidirme para venirme. ¿Has hablado con Jeaustin Campos? Casi no hemos tenido la oportunidad de hablar mucho, pero veo que le gusta trabajar mucho, sé que es un técnico exige y eso es bueno porque hace que saques lo mejor de ti.

Es cierto que mucho de ustedes vienen llegando, pero estar en Real España es en cierta parte una presión por ser campeón ¿ya lo sientes? Es una presión que uno tiene, los clubes grandes exigen, y es el caso de Real España. Ya han pasado varios años en los que no se ha ganado un título, somos conscientes que todo el será duro, pero vamos a intentar salir campeones. Uno sabe dónde viene y lo que te pueden exigir. Olimpia y Motagua tienen el dominio de nuestra liga, al tenerlos como rivales ¿qué opinas de ese fenómeno? Sin duda están por encima de los demás a nivel de títulos, Real España está muy alejado; sin embargo, el fútbol hondureño es muy parejo y se pueden lograr grandes cosas sin ser muy soñador. Vas a jugar el quien para muchos es el cásico más enérgico de la Liga Nacional, el clásico sampedrano ¿qué te han dicho de ello? Ayer estaba hablando con Buba López acerca de eso, me dice que son bravos. Va ser una bonita experiencia para nosotros.