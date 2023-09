Mauro De Giobbi, nuevo DT de Potros: “Fui parte del proceso y sé a lo que vengo”, ¿qué dijo de Humberto Rivera?

Es algo para lo que yo me vengo preparando hace mucho tiempo, ya tuve la oportunidad de poder ser asistente técnico en otros equipos y es algo que sabía que iba a llegar y en el Olancho llegó. Les agradezco por la confianza y no queda más que devolver todo eso con trabajo.

Mucha gente cree que ese fue un golpe de suerte de los Potros y ya terminó ¿qué opina?

Es que si yo hubiera pensado que el proyecto llegó a un tope o no se puede aspirar a mayores cosas no hubiera venido. Vengo porque creo que podemos aspirar a competir siempre.

¿Qué le dijo la directiva del equipo para que tomara el cargo?

La directiva conmigo siempre han sido barbaros. Yo estoy agradecido con la confianza para conmigo. Me ofrecen todas las facilidades para que me pueda desempeñar en el cargo. Los objetivos de Olancho FC a nivel de club e institución siempre han sido altos y por bajo es estar en fases definitorias del torneo. Mi meta es superar los que se hizo el campeonato pasado.

Llega en sustitución de Humberto Rivera ¿ha platicado con él?

Hablé poco, no tuve la oportunidad de tener una charla prolongada, pero es importante que platiquemos más ya que él comandó el proceso anterior.

¿Le sorprendió la decisión del Olancho FC al enterarse de la noticia?

No sé si decir que me sorprende, entiendo que él fútbol es de ciclos, jugadores y entrenadores se van. Lo que sí no me esperaba que fuera tan pronto.