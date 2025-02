El mensaje del guardaespalda de Messi tras visitar Honduras y se refiere a su salario: “no gano tres millones de dólares”

Messi y el Inter Miami jugaron en San Pedro Sula ante el Olimpia y Yassine se fue muy contento porque en el estadio Olímpico no ocurrió ningún tipo de problema en cuanto al tema de seguridad.

Yassine dejó claro en su mensaje en redes que no cobra millones de dólares, como han publicado varios medios.

“Por favor señores del personal de seguridad, les pido con todo el respeto y seriedad que esto merece: estén vigilantes. Haz el trabajo por el que te pagan. De ti depende la seguridad del estadio, de los jugadores y de la afición. Siempre estaré ahí para apoyarte, siempre listo para intervenir cuando sea necesario. Pero si no haces tu parte, esta misión se vuelve muy difícil para mí manejar sola”, agregó.

“No es mi papel detener a los fans que invaden el campo. Esa es la responsabilidad del personal de seguridad del estadio. Pero seamos honestos: la mayoría de ellos (y lo hago hincapié en la mayoría, sin generalizar) no están completamente centrados en sus deberes. En lugar de garantizar la seguridad, están más ocupados viendo el partido o tomando fotos y vídeos. Y como no están prestando atención, tomé la decisión, por iniciativa propia, de intervenir y manejar la situación en caso de intrusión”, subrayó.

“No soy una celebridad, y no tengo ego. No gano 3 millones de dólares al año, como algunos medios pueden afirmar. Simplemente soy un trabajador, como millones de otros, dando lo mejor cada día para cumplir mi misión con dedicación y honor. Mi papel es garantizar la seguridad de las personas con las que trabajo y no dañar a ningún fan, y para eso, estoy listo para hacer lo que sea necesario”, afirmó.

Para cerrar, el guardaespalda de Messi escribió lo siguiente: “Gracias a todos. Se cuidan. Que Dios los bendiga y proteja, porque él es el verdadero protector”.