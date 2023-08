OFICIAL: Real España anuncia la salida del uruguayo ‘Palomo’ Rodríguez tras malos resultados; el entrenador interino

“Este no fue el proyecto que me vendieron. Yo vine a dar una mano, no quieran vender otra cosa porque vine en un momento complicado. Yo qué si tengo el respaldo de la directiva, dependerá de ellos, yo creo que sí, pero los resultados mandan y uno está claro con eso. Estoy en en lugar que me encanta, pero con eso no alcanza”, reaccionó el técnico Rodríguez luego de perder el domingo Comayagua.

Palomo llegó para el pasado Clausura 2023 donde alcanzó las semifinales luego de quedar en el tercer lugar en las vueltas regulares. Sumando los partidos de la presente temporada, el uruguayo dejó un saldo de 11 triunfos, 7 empates y 10 derrotas en 28 partidos dirigiendo a la Máquina.