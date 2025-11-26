Olimpia podría coronarse rey de las vueltas: Fecha, horarios y los posibles eliminados en la jornada 20 del Apertura 2025

Este miércoles no es un día cualquiera, porque hoy inicia la jornada 20 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Hoy se disputan los primeros tres compromisos de la fecha, donde la primera función es Platense recibiendo al Olancho FC en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés. El segundo compromiso es a las 5:15 PM. Juticalpa recibe al Olancho FC en el Estadio Óscar Peralta. Mientras que el último compromiso es entre Real España vs Génesis PN en el Estadio Francisco Morazán a partir de las 7:30 PM. Esta jornada puede ser de sufrimiento para unos y alegrías para otros. Olimpia, que tiene descanso, podría confirmar su liderato de las vueltas si Marathón se estrella contra el Choloma.

POSIBLES ELIMINADOS

Asimismo, en esta misma jornada se podría confirmar la eliminación de un equipo: Génesis PN. Si Platense u Olancho FC logran el triunfo, los "perrunos" le dirán adiós a su sueño por clasificar a liguilla. Mientras que Juticalpa FC quedaría en estado crítico si no llega a ganar.

Por otra parte, el que club que podría complicarse más es Real España, porque en caso de que Olancho y Lobos UPNFM salgan victoriosos, la máquina caerá hasta la sexta posición del Apertura 2025.



- Seis clubes pelean por tres boletos -

Desde el cuarto lugar Real España hasta el noveno que es Génesis y cuya cantidad de puntos es 16, por nueve en disputa, hay clubes peleando por ingresar a la liguilla final del campeonato hondureño que buscará coronar a su campeón en 2026. Juticalpa FC fue uno de los clubes que fue castigados administrativamente al quitarle cuatro puntos que lo tienen por ahora fuera de los puestos de privilegio, no obstante con nueve por disputar los canecheros quieren ser parte de la siguiente etapa del certamen.





- Las triangulares -