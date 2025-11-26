Olimpia podría coronarse rey de las vueltas: Fecha, horarios y los posibles eliminados en la jornada 20 del Apertura 2025

Este miércoles no es un día cualquiera, porque hoy inicia la jornada 20 del <b>torneo Apertura 2025</b> de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/como-marcha-torneo-liga-nacional-de-honduras-marathon-olimpia-motagua-CI28315272" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a>.</b> Hoy se disputan los primeros tres compromisos de la fecha, donde la primera función es Platense recibiendo al<b> Olancho FC en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés. </b>El segundo compromiso es a las 5:15 PM. <b>Juticalpa recibe al Olancho FC en el Estadio Óscar Peralta. </b>Mientras que el último compromiso es entre Real España vs Génesis PN en el Estadio Francisco Morazán a partir de las 7:30 PM. Esta jornada puede ser de sufrimiento para unos y alegrías para otros. Olimpia, que tiene descanso, podría confirmar su liderato de las vueltas si Marathón se estrella contra el Choloma.