Pedro Atala se confiesa, el legado por Motagua, mensaje para Olimpia y Real España: "hay días que eres héroe y otros, villano"

Sobre la oportunidad que crearon de seguir en el camino al título de la Copa Centroamericana, Pedro Atala afirmó que "con los dos torneos vamos paso a paso, la mentalidad es Real España, debemos salir de ese hueco y después a pensar en Alajuelense".Con motivo de la celebración esperan este domingo 31 de agosto, contra Real España, el apoyo desde las gradas en el estadio Nacional Chelato Uclés: "Esperamos una buena cantidad de aficionados, sol tendrá valor de<b> 97 lempiras por nuestro aniversario</b>, el jugador se merece ese apoyo, hay que hacernos sentir en casa".