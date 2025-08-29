Pedro Atala se confiesa, el legado por Motagua, mensaje para Olimpia y Real España: "hay días que eres héroe y otros, villano"

Motagua está de manteles largos, 97 años de fundación se celebraron en la sede de la institución, un ambiente de alegría y fraternidad se vivió. No ocultan las sonrisas por avanzar a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 y la preocupación por salir de los últimos lugares del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Pedro Atala, presidente de la institución azul, tomó el micrófono con orgullo para referirse al club de sus amores: "Motagua es una herencia que traemos desde nuestros padres, una carga pesada, la disfrutamos, muy costosa, hay días que eres héroe y otros, villano. Los titanes son los jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Somos exigentes y no es fácil ser directivo de Motagua, hay muchos referentes que están hoy y otros desde lo alto".

Sobre la oportunidad que crearon de seguir en el camino al título de la Copa Centroamericana, Pedro Atala afirmó que "con los dos torneos vamos paso a paso, la mentalidad es Real España, debemos salir de ese hueco y después a pensar en Alajuelense". Con motivo de la celebración esperan este domingo 31 de agosto, contra Real España, el apoyo desde las gradas en el estadio Nacional Chelato Uclés: "Esperamos una buena cantidad de aficionados, sol tendrá valor de 97 lempiras por nuestro aniversario, el jugador se merece ese apoyo, hay que hacernos sentir en casa".

Sin quitar el dedo del renglón sobre la eliminatoria de Concacaf, el mandamás destacó que: "sin duda que Alajuelense es grande, será muy difícil, el análisis lo harán los jugadores y técnico para tratar de avanzar". Ante el logro también de Olimpia y Real España de meterse a los cuartos de final del torneo de Concacaf, es claro el presidente del Azul: "la gente quiere resultados, hemos estado sin dos mundiales y eso pesa, es lógico que la gente se incomoda, queremos felicitar a los equipos colegas Real España y Olimpia. Real España con pocas posibilidades obtuvo un gran triunfo y ahora viene inspirado, es un clásico sin lugar a duda".

Motagua pierde a cuatro jugadores para enfrentar a Real España: Luis Ortiz, Luis Santamaría, Marcelo Santos y Christopher Meléndez: "Lo de jugar sin seleccionados estaba hablado, lo que no sabíamos era la cantidad de jugadores. No hay excusa, por eso tenemos un plantel de más de 30 jugadores. El técnico es el llamado a encontrar el reemplazo, es un prueba de fuego para los que no han jugado mucho". Y agregó: "El tema de Diego Vázquez y contratación del profe Javier López es historia, ha tenido mejores resultados y los mejores resultados están por venir en la institución".