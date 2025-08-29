Javier López responde: papá del Saprissa, analiza al Alajuelense y se refirió al posible clásico con Olimpia en semis: "sueño que Motagua es campeón"

El técnico español Javier López celebra las mieles de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 luego de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/motagua-cuantos-millones-gano-jugoso-premio-clasificar-cuartos-final-copa-centroamericana-GH27135704" target="_blank">eliminar al Saprissa</a></b> en Costa Rica, en la próxima ronda se medirá al Alajuelense y en semifinales, en caso de avanzar, se enfrentaría al Olimpia.Por casualidades de la vida, este viernes 29 de agosto el Motagua celebra <b>97 años de fundación </b>y Javier López su natalicio 50, ambos fueron celebrados en la sede de la institución: "lo dijo el presidente, es de esas coincidencias que algo bueno tiene que significar".