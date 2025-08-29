Javier López responde: papá del Saprissa, analiza al Alajuelense y se refirió al posible clásico con Olimpia en semis: "sueño que Motagua es campeón"

Por casualidades de la vida, este viernes 29 de agosto el Motagua celebra 97 años de fundación y Javier López su natalicio 50, ambos fueron celebrados en la sede de la institución: "lo dijo el presidente, es de esas coincidencias que algo bueno tiene que significar".

El técnico español Javier López celebra las mieles de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 luego de eliminar al Saprissa en Costa Rica, en la próxima ronda se medirá al Alajuelense y en semifinales, en caso de avanzar, se enfrentaría al Olimpia.

Entrando al plano del logro internacional, el entrenador resaltó que también en 2024 con Antigua de Guatemala conoció muy bien a Saprissa y los eliminó de la Copa Centroamericana ¿Es el papá? le lanzaron la pregunta.

"Lo dije antes del partido, el año pasado lo eliminamos, y es el trabajo de todos, la gente señala mucho al técnico, pero es entre todos. Nos unimos y conseguimos el resultado de dejar afuera a un equipo tan importante a nivel ce Centroamérica como el Saprissa".

Al entrenador no se le ha hecho difícil encajar en la institución capitalina: "no encuentro una dificultad, tengo los medios, hay presión, hago lo que me gusta, vivo en ciudad bonita y me conecto muy positivo con la gente de aquí".

Alajuelense, su rival en los cuartos de final de la presente Copa Centroamericana, lo eliminó en 2024 y con Motagua espera revertir la situación en las próximas semanas.

"Te das cuenta como tu pregunta sigue individualizando, nosotros somos un todo. Con el aprendizaje que tenemos y Motagua, vamos a tratar de eliminar a Alajuelense. La revancha la veo para dar esas herramientas, como de visita y local, para ganar esa eliminatoria. El presente es el juego del domingo (Real España), perdemos l los seleccionados, pero tenemos que tener ese orgullo", afirmó.

No tener a los futbolistas convocados a la Selección de Honduras, como ser Luis Ortiz, Luis Santamaría, Marcelo Santos y Christopher Meléndez, el entrenador valoró que "sabía el contexto al que venía, que la Selección tendría esos partidos importantes, no hay nada más que apoyo para la Selección, es el equipo de todos, este cuerpo técnico hará nada más que apoyar".

A parte de Motagua, el Olimpia y Real España también colocaron su nombre en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, llevando el pleno de clubes hondureños a la siguiente fase: "me dice que la liga es fuere, competitiva y de alto nivel de Centroamérica".

En el camino, Motagua se puede cruzar ante Olimpia en las semifinales del torneo de la Concacaf y Javier López lo tiene muy claro: "Hablamos con el plantel de lo que sucedió... El año pasado tocó Olimpia, Saprissa, Alajuelense y si quieres ser campeón le tienes que ganar a los mejores, antes o después te tienes que enfrentar con ellos. El primer paso para ser campeón es soñarlo, se vale soñar y sueño con que Motagua sea campeón de la Copa y de la Liga".

Sobre su próximo oponente en la Copa Centroamericana 2025, el Alajuelense, el entrenador mencionó que: "primero que pienso es que bicampeón, con el técnico más exitoso de su club, jugadores extraordinarios y es un reto hermoso poder enfrentarlos y superarlos, prefiero cerrar en casa, pero hay que hacer muy buenos partidos de tanto de ida y como la vuelta".

El domingo 31 de agosto se viene el clásico ante Real España desde las 7:30 pm en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. "Es competitivo en el 1 a 1, juega muy buen al fútbol, equilibrado en defensa y ataque, con un técnico con personalidad y marcado, con buena técnica a balón parado y con buen animo por que vivieron en la Copa".

Javier López disfruta de dirigir a su tercer equipo como profesional, antes estuvo en Cimarrones de México y Antigua de Guatemala, en Honduras cayó como anillo al dedo. "Yo siempre y desde fuera, al analizar esta liga siempre dije que era donde tenía que estar, hay buenos equipos, grandes jugadores y eso te hace mejorar".

En la conferencia de prensa, al entrenador español le consultaron sobre su análisis para la eliminatoria de Concacaf, donde Honduras se juega el boleto al Mundial 2026: "la veo bien, tiene un técnico con experiencia, con liderazgo. Sí o Sí los veo en el Mundial". "No me atrevo a decir quiénes clasificarán, pero me atrevo a decir que Honduras estará en el Mundial".