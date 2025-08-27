Motagua salió millonario de Costa Rica: este es el jugoso premio que ganó el Ciclón Azul por clasificar a cuartos de final

El equipo dirigido por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/javier-lopez-elogia-jugadores-motagua-eliminado-saprissa-recuerda-diego-vazquez-copa-centroamericana-EH27134550" target="_blank">Javier López</a></b> ahora espera con ansias conocer su rival para la siguiente fase del torneo, un sorteo que se realizará este jueves por la noche. Lo cierto es que, al haber terminado como líder de su grupo, <b>Motagua </b>cerrará la llave de cuartos de final en casa, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.Sin embargo, el premio para <b>Motagua </b>no solo es deportivo. El club ha asegurado un importante botín económico que crecerá conforme avance en la competencia internacional de Concacaf.Y es que, solo por haber llegado hasta la fase de grupos de la <b>Copa Centroamericana</b>, cada equipo clasificado recibió un premio de 160 mil dólares. A esa cifra se le suman 80 mil dólares adicionales por haberse instalado en los cuartos de final del certamen, además de 40 mil dólares por finalizar como líder del grupo C.Es así que hasta el momento, <b>Motagua </b>va a recibir un premio de <b>280 mil dólares (7,331,100.00 Lempiras). </b>Esta cifra aumentará si las Águilas logran superar los cuartos de final ya que los clubs que participan en dicha fase obtienen otros 80 mil billetes verdes.