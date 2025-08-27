El antecedente que Motagua más teme: "Búho" Meléndez manda a dormir a la afición de Saprissa tras eliminarlos

¡Polémica en Costa Rica! Motagua llegó a suelo tico con la tarea de sacar un resultado positivo para eliminar al Deportivo Saprissa de la Copa Centroamericana y sí... el Ciclón Azul lo logró conseguir el empate. El equipo dirigido por el español Javier López salió a guardar el resultado, ya que con el 0-0 no solo clasificaban, sino que lo hacían como líderes del grupo C y, junto a Cartaginés, sellaron su boleto a los cuartos de final del torneo de Concacaf.

Sin embargo, la polémica llegó cuando sonó el pitazo final en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Cristopher 'El Búho' Meléndez no se contuvo la emoción y dejó salir todo el desahogo con varios gestos que calentaron a los aficionados del Monstruo Morado. El 'Búho' no se guardó nada tras eliminar al Saprissa de la Copa Centroamericana y les hizo señas de que no los escuchaba a los aficionados y luego los mandó a dormir tras echar en su propio estadio al 'gigante de Centroamérica'.



ANTECEDENTE DE 'EL BÚHO' MELÉNDEZ CON LA AFICIÓN

El defensor hondureño Cristopher "Búho" Meléndez tiene un antecedente en la Liga Nacional de Honduras cuando realizó un gesto obsceno para la afición del Marathón en la jornada 12 del Clausura 2025, donde los azules lograron empatarlo 1-1 in extremis con gol de Mathías Vázquez en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Y es que en las redes sociales trascendió una imagen donde se le ve al "Búho" dirigiéndose con un 'corte de manga' contra la afición del conjunto verdolaga que llegó a los tendidos populares del coloso sampedrano, y esa acción le ha salido cara al futbolista del mimado.