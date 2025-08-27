El antecedente que Motagua más teme: "Búho" Meléndez manda a dormir a la afición de Saprissa tras eliminarlos

¡Polémica en Costa Rica! <b>Motagua </b>llegó a suelo tico con la tarea de sacar un resultado positivo para eliminar al <b>Deportivo Saprissa </b>de la <b>Copa Centroamericana </b>y sí... el Ciclón Azul lo logró conseguir el empate.El equipo dirigido por el español <b>Javier López </b>salió a guardar el resultado, ya que con el 0-0 no solo clasificaban, sino que lo hacían como líderes del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/motagua-elimina-saprissa-clasificado-cuartos-final-cartagines-asi-quedo-tabla-posiciones-grupo-c-copa-centroamericana-KH27133559" target="_blank">grupo C</a></b> y, junto a <b>Cartaginés</b>, sellaron su boleto a los cuartos de final del torneo de Concacaf.