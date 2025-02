Una de las grandes sorpresas de este año es la inclusión de 10 nuevos reconocimientos especiales. Estos premios serán entregados a los deportistas que se destacaron durante el 2024, y serán elegidos exclusivamente por los periodistas deportivos del país. Un verdadero homenaje al esfuerzo y la dedicación que estos atletas han demostrado a lo largo del año y será en la categoría “Los 10 del DIEZ”.

Con más de 60,000 votos registrados hasta la fecha, la emoción está al máximo. Los fanáticos no han dejado de apoyar a sus atletas favoritos, haciendo que cada voto cuente para decidir quién se llevará a casa el prestigioso galardón.

Aunque el cierre oficial de las votaciones estaba previsto para el viernes 15 de febrero, la buena noticia es que el plazo se ha extendido una semana más y finalizará el próximo viernes 21. Así que, si aún no has votado, ¡aún estás a tiempo! No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta histórica edición de los Premios DIEZ.

¡NO ESPERES MÁS! VE A VOTAR A LOS PREMIOS DIEZ POR TU FUTBOLISTA O ATLETA FAVORITO.

¡El gran día se acerca! El lunes 3 de marzo será el gran día, en el Teatro Manuel Bonilla, se celebrará la gala que premiará a los mejores de la región, y se conocerán a los ganadores de cada categoría.