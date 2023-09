Rafa Villeda afirma que Reinaldo Rueda ha despertado más entusiasmo en la afición y se refiere a la eliminación de Olimpia

¿No miran debilitada la Selección porque no están jugadores como Quioto y Elis? Es una lástima que Quioto y Elis no estén. El mismo Arriaga, que es otro jugador importante, pero hay un buen equipo. Es importante que dentro de la convocatoria hay buenos jugadores. Y lo más importante es que tanto Quioto como Elis se puedan recuperar de la mejor manera para que en octubre, cuando continuamos con los partidos de la Liga de Naciones, puedan venir a aportar lo que todos sabemos que pueden dar.

¿Van a tener una reunión con jugadores para encontrar líderes?

Quioto se autoproclamó líder...Yo creo que los liderazgos se van se van a ir viendo dentro del mismo grupo, creo que es parte también de trabajar en conjunto con el técnico. Pienso que ahí se van a ir determinando, por decir algo, quién será el capitán. Yo creo que lo más importante es que los jugadores puedan lograr mantener la unión que se requiere para obtener los resultados de todos deseamos. Estoy seguro que bajo el mando del profesor Rueda las cosas se van a mantener de una buena manera en el grupo y va a haber mucha motivación y entrega de los muchachos.

¿Se siente decepcionado por la eliminación de Olimpia?

Pues la verdad que obviamente estoy triste por no poder lograr esa clasificación. Desgraciadamente no se obtuvieron los resultados. Fundamental me parece que fue el partido aquí contra CAI. Creo que fue un partido donde se tuvieron muchas oportunidades de gol. El portero de ellos fue la figura del partido, detuvo todo. Es un muy buen cancerbero. Desgraciadamente no pudimos anotar, es un gol lo que nos hizo falta, ya sea si hubiéramos hecho el gol adicional contra CAI porque se hubiera ganado y, si no, si hubiéramos hecho un gol contra Estelí en Nicaragua. No siempre se puede ganar. Yo estoy consciente de que el equipo puso el mayor de sus esfuerzos. Si bien se pudieron haber cometido errores tanto a nivel dirigencial como a nivel del cuerpo técnico y jugadores, son situaciones que hay que enfrentarlas y tratar de corregirlas. Ahora toca tratar de levantarse y enfocarse en el torneo nacional para buscar esa copa 37, que es el próximo objetivo que tiene la institución.

Muchos argumentan que la gira de pretemporada en Estados Unidos le pasó factura a Olimpia. ¿Está de acuerdo?

Por lo visto, por ejemplo en el primer partido que se jugó despué del regreso de la gira (1-1 con CAI), yo en ningún momento vi al equipo cansado. Para mí el profesor rotó mucho a los jugadores que estuvieron jugando en esos duelos, así que no siento que haya sido la causa por la cual no se pudo ganar en ese partido. El portero de ellos estuvo muy acertado y desgraciadamente nosotros a la hora de definir tuvimos la certeza, pero en ningún momento siento que fue un factor de cansancio. El equipo atacó hasta el último minuto. El hecho de haber jugado otros partidos previamente, no siento que fue algo que haya afectado el rendimiento del equipo en el torneo.

A pesar de haber quedado eliminado en primera fase en la Copa Centroamericana, ¿Troglio sigue firme en el Albo?

Yo creo que la gente se olvida muy rápido de las cosas. Hemos ganado seis de los últimos siete campeonatos de la Liga Nacional. El año pasado se ganó nuestro último título internacional, obviamente queríamos obtener un segundo consecutivo, pero desgraciadamente no se pudo. Hay que estar conscientes de que los rivales también cuentan, o sea, nos tocó un grupo con el bicampeón de Panamá, el campeón de Nicaragua, el campeón de Guatemala y en cuanto a FAS, el torneo se suspendió, pero iba en una muy buena posición.

Las cosas no se dieron. Yo creo que lo de fracaso es relativo porque obviamente uno aspira a poder ganarlo y, cuando no se logra, pues definitivamente uno se siente mal, no se logró el objetivo. En lo personal siento que fue básicamente el partido contra CAI, que no lo pudimos definir. En Nicaragua sí creo que fuimos totalmente superados por por el Estelí, fue una mala noche de Olimpia. Si mal no recuerdo, creo que es el tercer partido en el año que pierde Olimpia; en todo campeonato pasado solo perdimos contra Marathón, perdimos con el Atlas en Guadalajara y de ahí este partido contra Estelí, después de más de 30, 35 o 40 partidos. Yo creo que el equipo tiene para dar más más. Así lo vemos.

¿Cree que son injustas las críticas?

Yo creo que rápido se olvidan los grandes logros que ha tenido este grupo en este último año, o sea, se ganaron los dos títulos nacionales y se ganó uno de los títulos internacionales que estábamos disputando. Creo que fue un año redondo. No es fácil ganar dos campeonatos seguidos en Honduras y no es fácil ganar en un torneo centroamericano de este nivel. Ese torneo lo ganamos nosotros en dos oportunidades, de ahí los otros campeones fueron una vez Saprisa, Alajuela y Comunicaciones, y pare de contar. Con los méritos que ha tenido este grupo, me parece que es un tanto injusto considerarlos fracasados por una mala participación. Trataremos de ganar de nuevo el título local para poder aspirar ya en la temporada 24-25 a participar en un certamen internacional.

Muchos dicen que Troglio se ha desanimado por no haber sido considerado para la Selección. ¿Es cierto?

No porque el hecho de que fuera candidato fue más por lo que hablaba la prensa. Dentro de la Comisión de Selecciones siempre se habló del profesor Rueda o en todo caso el profesor Osorio. En las conversaciones que he tenido con él no he percibido ese sentimiento. La verdad que él está muy contento en la institución, igual que nosotros estamos muy contentos con él, así que yo creo que eso no tiene nada que ver con el resultado que se tuvo en los últimos partidos de este torneo. Sencillamente son asuntos del fútbol, donde desgraciadamente no siempre se puede ganar.