Las confesiones de Randy Diamond: ¿Se puede vivir con lo que se gana en segunda división? Y recuerda la muerte de su hermano

¿Cómo se dio tu fichaje por el Génesis? Venías del Real Juventud. Sí estaba en Real Juventud, la verdad que tenía cinco opciones y todavía no estaba Génesis en esa opción, eso se dio al final y pues por la cercanía de mi casa y estar con mi familia me incliné un poco hacia acá.

¿Crees que te ha faltado algo en tu carrera? Sí, jugar con la selección Nacional mayor, creo que ese es un sueño, representar a tu país, lo pude hacer con las menores, pero en la mayor no lo pude lograr. Uno para eso trabaja, pero lastimosamente no llegó la oportunidad.

¿Es bravo Tilguath? No, no, ja, ja, ja. Es muy disciplinado, muy correcto para trabajar.

Viste a esos monstruos como Drogba y Anelka. ¿Qué pensaste?

Espectacular, yo estaba viviendo un sueño que había tenido de niño.

¿Cómo hacías con el idioma?

Tenía un traductor en el equipo. Estaba Luis “El Bombero” Ramírez, que me apoyó mucho con su familia, fue un pilar para estar tranquilo allá.

En la Liga Nacional sabemos que estuviste en un club grande como Marathón. ¿Qué crees que faltó para llegar a equipos como Olimpia o Motagua?

Sí hubo ofertas. Recuerdo que tenía 17 años y hubo ofertas para formar parte de Olimpia, mi papá dijo que estaba con mis estudios y que no podía salir. Luego cuando ascendimos con Real Juventud, jugué en primera y luego fui a Marathón. Ahí tuve para decidir entre Marathón y Motagua.

¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no Motagua?

Me decidí por Marathón, una porque estaba cerca de mis padres y otra era porque miraba que estaban exportando mucho jugador para China. Yo miré una oportunidad y por eso me quedé en Marathón. Es una gran institución, me dio mucho.

Aparte de jugar fútbol, ¿qué más hace Randy Diamond para ganarse la vida?

Me dedico al cien al fútbol, pero también tengo un negocio de renta de apartamentos, trato de estar pendiente ahí de las cosas que se necesitan, que el inquilino está muy bien. También tengo un negocio de producción de camisetas, que está comenzando apenas, comprando maquinarias y otras cosas.

¿Cómo te imaginas cerrar tu carrera?

Como todo jugador, quedando campeón, ya sea ascendiendo de nuevo a primera división, sería espectacular.

¿Si te gustaría tener una experiencia más en primera entonces?

Si se da una buena oportunidad, pelear algo importante, creo que sería muy bonito.

Ya son 36 años, ¿qué tan lejos ves el final de tu carrera?

Todavía quedan unos años más, todavía estoy disfrutando de jugar. Soy feliz en la cancha jugando, a veces te dicen que estás viejo, pero mientras siga disfrutando lo seguiré haciendo.

¿Cuál ha sido el momento más duro en tu vida?

Cuando perdí a mi hermano (Oliver Diamond). Eso fue hace cinco años en un accidente.

¿Cómo era tu relación con él?

Era casi como un padre para mí, a veces a mi papá le tocaba viajar en el extranjero y mi hermano siempre pasaba pendiente, me cocinaba, él también fue futbolista profesional, tuvo la oportunidad en Platense, al final no lo culminó, pero sí estuvo ahí. Todos los consejos de fútbol él lo manejaba, fue representante mío, en la Real Juventud no tenía la mayoría de edad, tenía 15 años y entonces él firmaba los contratos por mí, siempre estaba asesorándome, fue durísimo para mí y para la familia.

¿Fue en una mañana verdad?

Sí, fue difícil. Solo me fueron a avisar que mi hermano había tenido un accidente, yo llegué a mi casa recuerdo, miré a todo el mundo llorando, pero nadie me decía nada, me dijeron que tenía que ir al lugar del accidente porque nadie estaba con él. Cuando iba en camino mi hermana me llamó y me dijo: ‘Si es él’. Fue durísimo, eso marcó mi vida.