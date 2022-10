Rolin Peña confirma baja sensible en Marathón previo al derbi sampedrano y afirma seguridad total en el Yankel Rosenthal

Sobre mantener el clásico en el Yankel Rosenthal: “Primero porque no pudimos acceder al Estadio Olímpico. Ante eso, definimos jugar en nuestra casa. El partido se disputará el domingo a las 3:15 p.m”.

Número de efectivos policiales: “Ya hemos estado coordinando el tema de seguridad el cual contaría con 300 efectivos de la policía. Van establecer anillos dentro y fuera del estadio para evitar cualquier tipo de incidente que no vaya de acuerdo a un partido de fútbol”.

¿La seguridad cómo lo han trabajado?: “Nosotros ya lo informamos a la Liga Nacional y la Policía, cuáles son los parámetros de quiénes pueden acceder al estadio. En ese sentido, la idea es que solo sea con afición de Marathón. No permitir que vengan otros aficionados con otros colores o que no vengan con distintivos del rival, en este caso: Real España”.

Marathón empata sobre la hora, pero no gana: “Primero buscar la parte positiva. Número uno, que el equipo siempre tiene el resto para los juegos a pesar de ir en desventaja y que no se da por vencido hasta finalizar los juegos. En ese sentido, es parte importante que tiene el equipo. Una mentalidad de no bajar los brazos, de entregarse, de luchar. Esperemos que, en este partido, las circunstancias del juego sean diferentes y que finalmente podamos sacar los tres puntos”.

Solani Solano brilla en la selección, pero no en Marathón: “Qué bueno que Edwin rinda en la selección. Recordemos que también hay aspectos técnicos, tácticos y de salud que muchas veces impiden que un jugador no esté. Nosotros priorizamos y lo primero es la institución. Aquí hay un plantel de 30 jugadores y todos están preparados para jugar”.

¿Jugará Solani? “Él no estará para este partido. Esperemos que esté bien y que logre su mejor ritmo que muchas veces nos ha acostumbrado para el beneficio de Marathón”.