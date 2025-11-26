Rolin Peña revela cómo le arrebataron jugadores al Olimpia y la mayor venta de Marathón al extranjero: ¡6 millones de lempiras!

<b>Rolando Peña</b> es el vicepresidente deportivo de <b>Marathón</b>, pero todos lo conocen como <b>Rolin Peña</b>. Llegó hace dos décadas al Marathón y es uno de los pilares en la gestión del equipo. Es el que pone el pecho en la Liga Nacional, la Federación y vital en el fichaje de jugadores. Ahora que está en el centenario el club verde, Peña revela detalles poco conocidos en el Monstruo.En este mano a mano con DIEZ, el vicepresidente deportivo cuenta las veces que le tocó esperar hasta altas horas de la madrugada en la casa de los padres de un jugador para convencerlo de jugar en el verde. Revela la forma en la que se las ingeniaban para arrebatarle fichajes casi cerrados al <b>Olimpia</b> y <b>Motagua</b>. Además explica cómo se dieron las ventas al mercado de <b>China </b>y cuánto dinero entró al Monstruo.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/centenario-marathon-fotos-celebraciones-aficion-100-anos-liga-nacional-BL28328797#image-1" target="_blank">VER FOTOS: Marathón celebró el centenario del club junto a su afición y con sorpresota incluida de Orinson Amaya, su presidente</a></b>