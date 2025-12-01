Liga Nacional

Rolin Peña revela detalles sobre la muerte de Orinson Amaya, presidente de Marathón: "Entró de pie a la clínica..."

El vicepresidente del club verdolaga rompió el silencio y habló sobre la irreparable muerte de Orinson Amaya: "Un dolor de su pecho".

  • Rolin Peña revela detalles sobre la muerte de Orinson Amaya, presidente de Marathón: Entró de pie a la clínica...

    Rolin Peña rompió el silencio y habló sobre la muerte de Orinson Amaya, presidente del Marathón.
2025-12-01

El Marathón y el fútbol hondureño están de luto luego de confirmarse el fallecimiento del empresario y presidente del club verdolaga, Orinson Amaya. Uno de los primeros en pronunciarse fue Rolin Peña, vicepresidente y director deportivo de la institución.

Peña ha revelado a Diario DIEZ todos los detalles sobre la muerte del jerarca y ha confirmado la causa. En la misma línea, compartió su dolor con la triste noticia que ha dejado sorprendido a los seguidores del balompié catracho.

Fallece Orinson Amaya, presidente de Marathón a sus 52 años de edad en San Pedro Sula: la razón de su muerte

"Con profundo dolor tengo que confirmar la versión de que el presidente del club, Orinson Amaya, ha fallecido en horas de la mañana. Estamos muy quebrantados porque es una noticia muy fuerte para la familia, para nosotros que convivimos con él y para toda la sociedad hondureña. Lamentamos profundamente", expresó Rolin Peña en micrófonos de DIEZ.

Asimismo, recordó su legado tanto en el club, como en su vida personal: "Un hombre intenso en su trabajo, buscando siempre la perfección, el bien común, lo mejor para su club y que ahora está mala y sorpresiva noticia nos llena de mucho dolor y tristeza".

Rolin Peña también confirmó la causa de su fallecimiento: "Según la información que ha dado la familia, lo trajeran acá con un dolor de su pecho que finalmente se trataba de un infarto que no puedo soportar y que lamentablemente estamos con esta noticia".

Rolin Peña se mostró muy dolido tras la irreparable pérdida de la vida de Orinson Ayama, presidente del Marathón.

Rolin Peña se mostró muy dolido tras la irreparable pérdida de la vida de Orinson Ayama, presidente del Marathón.

Y comparte un mensaje a los aficionados: "Es el legado que deja Orinson como empresario, ser humano, padre, esposo y a la afición quedó demostrado todos los años que él estuvo su esfuerzo, sacrificio y amor por el equipo, que siempre fue su prioridad. Le mandamos un fuerte abrazo a su familia".

En declaraciones posteriores, Rolin Peña reveló cómo fueron esos últimos minutos del presidente del Marathón y la llegada del mandatario al reconocido centro hospitalario en San Pedro Sula.

Rely Maradiaga hace promesa: así reacciona la prensa al fallecimiento del presidente de Marathón, Orinson Amaya: "Eterno"

"Él se sintió mal en su casa, me dice la señora, y le dijo que lo trajera a la clínica. Rumbo a acá se sintió mal, luego sintió una leve mejoría, entiendo que regresó a casa pero al sentirse mal, se vino nuevamente. Entró de pie a la clínica, pero lamentablemente la fortaleza de la parte de salud que le impactó fue muy grande que no pudo mantenerse en vida", lamentó Rolin.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Muerte
|
rolin peña
|
Orinson Amaya
|
Marathón
|