Rolin Peña revela detalles sobre la muerte de Orinson Amaya, presidente de Marathón: "Entró de pie a la clínica..."

"Con profundo dolor tengo que confirmar la versión de que el presidente del club, Orinson Amaya, ha fallecido en horas de la mañana. Estamos muy quebrantados porque es una noticia muy fuerte para la familia, para nosotros que convivimos con él y para toda la sociedad hondureña. Lamentamos profundamente", expresó <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/rolin-pena-revela-arrebataron-jugadores-olimpia-mayor-venta-marathon-extranjero-AM28358392" target="_blank">Rolin Peña</a> </b>en micrófonos de DIEZ. Asimismo, recordó su legado tanto en el club, como en su vida personal: "Un hombre intenso en su trabajo, buscando siempre la perfección, el bien común, lo mejor para su club y que ahora está mala y sorpresiva noticia nos llena de mucho dolor y tristeza".<b>Rolin Peña </b>también confirmó la causa de su fallecimiento: "Según la información que ha dado la familia, lo trajeran acá con un dolor de su pecho que finalmente se trataba de un infarto que no puedo soportar y que lamentablemente estamos con esta noticia".