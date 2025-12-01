Rolin Peña revela detalles sobre la muerte de Orinson Amaya, presidente de Marathón: "Entró de pie a la clínica..."

El Marathón y el fútbol hondureño están de luto luego de confirmarse el fallecimiento del empresario y presidente del club verdolaga, Orinson Amaya. Uno de los primeros en pronunciarse fue Rolin Peña, vicepresidente y director deportivo de la institución. Peña ha revelado a Diario DIEZ todos los detalles sobre la muerte del jerarca y ha confirmado la causa. En la misma línea, compartió su dolor con la triste noticia que ha dejado sorprendido a los seguidores del balompié catracho.

"Con profundo dolor tengo que confirmar la versión de que el presidente del club, Orinson Amaya, ha fallecido en horas de la mañana. Estamos muy quebrantados porque es una noticia muy fuerte para la familia, para nosotros que convivimos con él y para toda la sociedad hondureña. Lamentamos profundamente", expresó Rolin Peña en micrófonos de DIEZ. Asimismo, recordó su legado tanto en el club, como en su vida personal: "Un hombre intenso en su trabajo, buscando siempre la perfección, el bien común, lo mejor para su club y que ahora está mala y sorpresiva noticia nos llena de mucho dolor y tristeza". Rolin Peña también confirmó la causa de su fallecimiento: "Según la información que ha dado la familia, lo trajeran acá con un dolor de su pecho que finalmente se trataba de un infarto que no puedo soportar y que lamentablemente estamos con esta noticia".

Y comparte un mensaje a los aficionados: "Es el legado que deja Orinson como empresario, ser humano, padre, esposo y a la afición quedó demostrado todos los años que él estuvo su esfuerzo, sacrificio y amor por el equipo, que siempre fue su prioridad. Le mandamos un fuerte abrazo a su familia". En declaraciones posteriores, Rolin Peña reveló cómo fueron esos últimos minutos del presidente del Marathón y la llegada del mandatario al reconocido centro hospitalario en San Pedro Sula.