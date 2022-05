Rolin Peña tras paliza de Marathón a Victoria: “No tenemos techo, hay equipo para competirle a cualquiera”

En Marathón se respira un ambiente fresco. No se siente presión, mucho menos tensión. La junta directiva durmió tranquila anoche tras golear 4-1 al Victoria por el repechaje de ida, pero el chip sigue siendo el mismo: sellar el boleto a semifinales.

Hay que rectificar la clasificación. Victoria es un rival difícil, por algo hizo un gran torneo, muy buen dirigido por Salomón Nazar. No será nada fácil, pero vamos con mucha convicción que podemos lograr el objetivo y ya después se pensará en lo que viene.

Se ha manejado un mal concepto del profesor Keosseián que los jóvenes no juegan con él; al contrario. No se cuenta con pasaporte o identidad para poder jugar con Manolo , es de capacidad. Si son muchachos y conocen su filosofía les seguirá dando la oportunidad. Si clasificamos a semifinales, seguramente también tendrán participación.

Jugar liguilla con futbolistas estelares que son inexpertos en esta etapa no era la idea principal...

Jugar con los jóvenes es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo atrás. Vienen de las reservas, son futbolistas que han nacido en el club y es importante porque eso te demuestra que cuando tu trabajas con tu gente, jugadores de la casa, siempre da un plus y la identidad que necesita el equipo. Estos muchachos que recién empiezan y tienen grandes condiciones, están demostrando que, en un futuro cercano, serán muy importantes en el equipo.

¿Con lograr clasificar a semifinales, el objetivo del torneo se ha cumplido?

No, creo en el sentido de ir paso a paso. El torneo fue muy duro, difícil, no nos encontramos por alguna razón. Ahora estamos a 90 minutos de poder dar un paso a una siguiente etapa, tenemos que seguir consolidando y avanzando en el torneo. No tenemos techo, la idea es llegar a las últimas instancias del torneo, pero obviamente tenemos que ir respetando a los rivales que vayamos encontrando, en este caso el Victoria merece todo el respeto.

¿Consideran que un Victoria, Real España o Olimpia tienen una mejor plantilla que les hace inferior en la búsqueda por el título?

No, yo diría que tenemos un plantel muy parecido a todos los demás equipos en liguilla. En este torneo tuvimos demasiadas lesiones, no tuvimos un equipo base, después hubo un cambio de técnico y había que esperar que el nuevo entrenador implementara su idea y que los jugadores le conocieran, que fue un proceso que tardó más de lo pensaba. Tenemos un equipo para competirle a cualquiera.

¿Qué ambiente diferente hay ahora comparado al que había cuando se fue el Tato?

Creo que más que definir un ambiente, lo importante es que los jugadores se han dado cuenta en qué clase de equipo están. Segundo que hay un compromiso de ellos con la afición y junta directiva, y que el club no puede estar cambiando técnicos en todo momento. Eso ha ido consolidando la parte animica, grupal y ahora en lo deportivo, que nos está dando resultados positivos hasta el momento.