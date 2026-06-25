Said Martínez causa locura en Tocoa previo al juego de Portugal de Cristiano Ronaldo

El Mundial de United 2026 quedará para la historia para el arbitraje de Honduras y la región de la Concacaf, donde Said Martínez, Cristian Ramírez y Walter López está teniendo una destacada participación. Después de sus dos primeras presentaciones en la Copa del Mundo, los catrachos han sido divididos, solamente dos de ellos han sido considerados para su tercer compromiso. Said Martínez sigue activo.

El silbante hondureño ha sido seleccionados para ser parte del partido de este sábado entre Portugal y Colombia, uno de los partidos más esperados de su grupo. Por cierto, el duelo que más ventas de entradas generó en la copa. Previo a esta nominación del matemático, su pueblo natal, Tocoa, Colon, se siente orgulloso de su rendimiento y sobre todo la historia que está marcando para el país. UN MURAL PARA EL SILBANTE No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE César Orellana, un ciudadano de Colón, se tomó a bien realizar un mural en honor al silbante hondureño y uno de los hijos pródigos de la departamento de Colón.