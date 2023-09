Nazar dice que el “cansancio afectó” al Marathón ante Olancho y asevera: “Este no es un súper equipo como Olimpia y Motagua”

El Doctor también mencionó que no le preocupa su salida del equipo verde y especifica que no tiene el plantel con el que cuenta Olimpia y Motagua.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué le faltó a Marathón para lograr el triunfo ante Olancho?

En el fondo no creo que se ha recuperado en los tres partidos. Esa fatiga impidió que reaccionar de la mejor manera. En el segundo tiempo fue muy difícil, porque el equipo se metió atrás y empezó a jugar con el pelotazo, pero, hemos sido muy irregulares, ganamos allá (Choluteca) y hoy no fue la mejor actitud del equipo para enfrentar a Potros.

¿Qué tanto pesa las bajas de André Orellana y Clayvin Zúniga?

En alguna medida porque han sido titulares. Hoy hicimos debutar a Loreto Barrios, porque no tenemos otra opción. Y Gorga que es el otro central estaba lesionado. Reitero, en el fondo el equipo no se recuperó, no tuvo una buena reacción en el primer tiempo.

¿Cómo se le resume al público que el equipo no ha tenido la regularidad en el Apertura?

Ha sido complicado. Nos pasó el torneo pasado con una vuelta complicada. Hoy fue un tema particular, reitero lo del cansancio, pero tenemos que mejorar. Los muchachos que metí de recambio no entraron de la mejor forma, porque había un poco de desesperación y les costó entrar en el partido.

¿Por qué se tardó tanto en hacer cambios en futbolistas como Allan Banegas y Kilmar Peña?

Hay jugadores que no están en su nivel, este no es un súper equipo, hay que aclararlo. No es Motagua y Olimpia que tienen plantilla de primer nivel. Los muchachos todavía no se adaptan, otros no tienen el nivel y por eso insistimos con este 11. Uno acude al jugador de experiencia.

El “Virus” fue sensación en pretemporada, ¿qué pasa con él?

Le ha costado, es parte de la adaptación de venir de un equipo pequeño a un grande.

Cuando habla de un súper equipo, ¿cree que está muy dimensionado por parte de la afición y el club?

Yo entiendo a la afición, porque quiere ganar una final y tener un campeonato más. No es un equipo de la calidad de Olimpia y Motagua. Probablemente tenemos 11 o 12 jugadores de buen nivel y estos muchachos les está costando, la mayoría son jóvenes, otros han llegado un poco tarde, pero uno escoge los que mejor se comportan en los entrenos.

¿Siente que está pagando el tener muchos jóvenes en el club?

Cuando uno viene aquí se sabía que era formativo y competitivo. Hay muchachos que se deben formar, porque son Sub-20- Los campeonatos no se ganan con jóvenes.

¿Qué pasa con este Marathón en comparación al del Clausura 2023?

Hay un montón de factores que se van a sonar a pretextos, pero no los voy a plantear acá, porque no quiero justificar a nadie, es mi responsabilidad, estoy a cargo de esto, pero hay cosas que quedan al interior del club que aquí no se puede manejar.

¿Se siente con las energías de seguir en Marathón y qué opina que la afición no quiere que siga?

Sí, seguimos trabajando día a día, pero a veces no se dan las cosas. A mí no afecta. He pasado momentos más difíciles en mi vida, no vamos a hacer una tragedia porque se pierde un partido de fútbol. Yo entiendo a la gente y la directiva, porque quieren un torneo. Lo dije la vez pasada, esto es un proceso. Hay técnicos que lo consiguen hasta dentro de tres años y extranjeros.

¿Le preocupa que sus horas estén contadas en el Marathón?

No me preocupa.