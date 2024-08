¿Esperarán a Sacaza? Tota Medina habla de la sequía del Marathón, el duro rival Juticalpa y la “final” ante Comunicaciones

El DT del Marathón también se refirió al caso de Cristian Sacaza , de quien detalló que no ha evaluado otro fichaje en caso que no se pueda resolver la habilitación del jugador. ¿Qué opina de la “final” ante Comunicaciones por Copa Centroamericana?

¿Es una plantilla vasta para jugar dos torneos?

Estamos bien, tenemos la gente necesaria para afrontarlo, no tenemos dos por puestos, pero el presupuesto nuestro se basa en eso: en algunos juveniles, quienes están teniendo participación en los dos torneos, eso para nosotros es halagador, es prometedor de cara a lo que tiene este plantel. El otro día en Costa Rica fue una medida alta, seguimos transitándolo, lo estamos haciendo de la mejor manera en las dos competencias, sabemos que tenemos que ir partido tras partido.

¿Buscaría otro fichaje ante la no participación de Sacaza?

Esperemos que se pueda resolver cuanto antes por el bien del jugador, del futbolista, todos tenemos la libertad de trabajar, pero que el no tenga la libertad de trabajar, me parece un poco injusto en ese sentido. Después resolver en el estrado, en el comité, pero que al jugador no le corten la posibilidad de trabajar, mientras él trabaje resolver la posibilidad de él poder estar en actividad, lamentablemente a él se lo han negado.